Amazon accusé d’avoir forcé la main des clients sur l’abonnement Prime

L’autorité américaine de protection des consommateurs, la FTC, a porté plainte mercredi contre Amazon, accusant le géant de la vente en ligne d’avoir poussé « des millions de clients » à renouveler leur abonnement à son service Prime presque à leur insu.

La FTC reproche aussi au groupe d’avoir, pendant des années, « compliqué le processus de résiliation » de l’abonnement, détaille la plainte déposée auprès d’un tribunal de Seattle, où est basé l’entreprise fondée par Jeff Bezos.

« Amazon a piégé des consommateurs en leur faisant souscrire des abonnements à renouvellement automatique, ce qui est non seulement une source de frustration, mais aussi leur coûte de l’argent », a commenté la présidente de la FTC, Lina Khan, dans un communiqué.

« Ces tactiques de manipulation nuisent aux consommateurs comme aux entreprises respectueuses de la loi », a-t-elle ajouté.

Des interfaces « manipulatrices, coercitives ou trompeuses«

Concernant les abonnements, la FTC reproche plus particulièrement à Amazon d’avoir conçu des interfaces pour ordinateur ou smartphone « manipulatrices, coercitives ou trompeuses (…) pour inciter les consommateurs à souscrire à l’option de renouvellement automatique ».

Il était par exemple plus difficile de trouver la case permettant d’acheter un objet sans s’abonner, remarque la FTC.

Ces pratiques « étaient bien connues » au sein de l’entreprise et certains employés ont poussé pour qu’elles soient modifiées, mais les responsables du service ont freiné toute initiative en ce sens, affirme la FTC.

L’agence demande à ce que ces pratiques autour de l’abonnement Prime qui, pour 139 dollars par an, offre des frais de livraison gratuits et l’accès aux plateformes de vidéos et de musiques d’Amazon, soient définitivement interdites ainsi qu’une compensation financière non précisée.

L’action d’Amazon reculait de 1,4% vers 15H20 GMT à Wall Street après l’annonce de la plainte.