Le Prime Day d’Amazon débarque en Belgique

Le Prime Day, un événement annuel organisé par Amazon, est désormais organisé pour ses membres belges. Pendant 48h, un déluge de promos va s’abattre sur la plateforme d’e-commerce.

Si de nombreux Belges connaissent le programme Prime d’Amazon, qui permet d’avoir la livraison gratuite et plus rapide des produits commandés, mais aussi des films et vidéos en streaming, le stockage de photos, des jeux… Moins nombreux sont ceux qui connaissent le Prime Day. Normal, il n’existait pas encore sous sa forme « belge », même si certains membres avaient accès à l’événement français. Le Prime Day n’a lieu qu’une fois par an pendant deux jours. Il ne doit pas être confondu avec les ventes flash, qui ont lieu régulièrement tout au long de l’année.

« Je suis très fière et excitée d’annoncer que 8 mois seulement après le lancement du site Amazon.com.be, le Prime Day d’Amazon débarquera en Belgique pour la première fois d’ici quelques jours, plus précisément les 11 et 12 juillet prochains. Pour ce lancement, nous présenterons quatre évènements exclusifs ainsi que des réductions importantes sur une multitude d’articles, pour nos membres », nous confie Eva Faict, Country Manager Amazon.com.be.

Si ces jours tombent en juillet, c’est parce que le premier Prime Day s’est tenu le 15 juillet 2015, à l’occasion du 20e anniversaire d’Amazon. Au fil des années, l’évènement a pris de l’ampleur jusqu’à devenir le rendez-vous annuel des amateurs de bonnes affaires ou du dernier gadget à la mode. Cette année, 25 pays participeront à cette vente de 48 heures à laquelle Amazon.com.be se joindra donc pour la première fois.

Une belgitude pleinement assumée

Lors de son lancement en octobre 2022, Eva Faict avait souligné que la version belge du site d’Amazon n’était pas un simple clone en .com.be de son cousin français : « L’objectif est de présenter un catalogue unique combinant un grand choix de produits, une tarification adaptée à la Belgique et certaines facilités de payement ». C’est chose faite maintenant avec l’onglet « La Boutique des Marques belges » qui met en avant des entreprises belges au travers de produits locaux.

Il était donc logique que le premier Prime Day du site belge ne propose pas qu’une avalanche de « bonnes affaires » mais se dénote avec une belgitude pleinement assumée. « Il s’agit de notre premier Prime Day en Belgique, souligne Eva Faict. Nous devons donc le fêter dignement. C’est pourquoi nous proposons quatre Prime Day expériences exclusives et uniques, qui raviront les membres Prime belges ».

Ainsi les membres Prime en Belgique auront la possibilité de remporter, après tirage au sort, des expériences plutôt insolites, comme disputer une course de karting avec Nafi Thiam, la double médaillée d’or olympique à l’heptathlon, assister à un concert Coely dans le ciel, ou encore, rencontrer l’humoriste Pablo Andres.