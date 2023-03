22 nouveaux restos labellisés Bib Gourmand en Belgique

Le 13 mars prochain, en direct du Théâtre royal de Mons, le guide Michelin dévoilera son palmarès 2023 pour la Belgique et le Luxembourg.

En attendant de pouvoir découvrir les nouvelles tables étoilées, on a déjà eu un avant-goût de la sélection le 21 février dernier, avec la révélation des 22 nouveaux Bib Gourmand. Lesquels récompensent des adresses qui se démarquent par leur excellent rapport qualité-prix. Dans un contexte économique particulièrement compliqué en ce moment, la barre a été fixée cette année à 45 euros maximum pour un repas composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.

A Bruxelles, les inspecteurs Michelin ont plébiscité de chouettes bistrots comme iOda (photo) et Selecto, mais aussi Nénu, pour ses jolies propositions d’inspiration vietnamienne. En Wallonie, le guide salue la cuisine traditionnelle de La Marelle Café à Blaregnies ou Le Saint Michel à La Roche-en-Ardenne. Côté flamand, Ferment à Lennik ou Glou Glou à Borgerhout tirent leur épingle du jeu.

La liste des 22 nouveaux Bib est à découvrir via l’application The Michelin Guide sur iOS et Android, mais aussi en ligne sur Guide.Michelin.com. La liste complète des Bib Gourmand (avec les tables qui conservent leur distinction et celles qui la perdent) sera dévoilée le 13 mars prochain, en même temps que les étoiles 2023.