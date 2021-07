Trends Summer Talk avec Laurent Hublet

Trends Summer Talk vous accompagne tout au long de l'été dans un cadre exceptionnel. Laissez-vous inspirer par des intervenants issus du monde des affaires, de l'entreprenariat et de l'économie, qui ont des idées plein la tête et une vision positive de l'avenir. Cet été, deux galeries d'art accueilleront ces personnalités inspirantes. Trends Summer Talk vous propose une série d'émissions dédiées à la reprise économique, à la positivité et à l'espoir.

Les journalistes de Trends et Trends-Tendances discutent avec Philippe L... Les journalistes de Trends et Trends-Tendances discutent avec Philippe Leroy, Marc Coucke, José Castillo, Laurent Huble, Emma Everard, Bruno Thibault et bien d'autres comment ils ont vécu la période passée et comment ils regardent vèrs une reprise de nos travail et vie après cet été de l'espoir. Dans cette épisode, Gilles Quoistiaux parle avec Laurent Hublet.

