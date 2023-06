Mathieu Michel: « Tant qu’une société grandit, on ne devrait pas l’embêter avec une fiscalité trop lourde »

« Une initiative optimiste par un média optimiste », c’est en ces termes que Mathieu Michel, Secrétaire d’Etat à la digitalisation, avait alors qualifié l’initiative NFTrends lancée, en sa présence, ce 25 mai. Ce week-end, il est l’invité d’Amid Faljaoui, dans notre Trends Talk.

Si Mathieu Michel nous avait confessé, il y a quelques temps, avoir investi un peu d’argent dans les cryptomonnaies « pour comprendre comment ça fonctionne », aujourd’hui il est plutôt question de Far West mais surtout de réglementation et de confiance. Confiance dans les innovations technologiques mais surtout confiance en l’Europe et sa manière de réglementer cela pour le bien de ses membres. « Je vois plutôt que c’est une valeur, puisqu’en fait, quand on réglemente, on crée de la confiance » déclare Mathieu Michel. Il insiste: si on veut qu’une nouvelle technologie soit utilisée «il faut de la confiance. C’est clair que l’Europe, depuis qu’elle existe, est là pour construire de la confiance, elle est là pour rassurer par rapport à un certain nombre de choses. (…) Quelque part, quand l’Europe réglemente, elle amène des valeurs d’humanité dans les sociétés, dans le monde de demain. »

C’est également l’occasion de partager et d’expliquer la vision de la fiscalité du Secrétaire d’Etat à la digitalisation. Pour lui, il est important d’aider et de soutenir les sociétés qui embauchent et qui se déploient: « Vous voyez, c’est se dire qu’à un moment donné, tant qu’une société grandit on ne vient pas l’embêter avec une fiscalité trop lourde. Quand elle se stabilise, on arrive sur une fiscalité progressive qui peut se stabiliser autour d’elle. On est en train de travailler sur un produit fiscal de cette nature-là, qui justement correspond exactement à l’idée qu’aujourd’hui ce dont on a besoin ce sont des champions belges, mais surtout pas leur couper les ailes alors qu’ils sont en train de décoller. »