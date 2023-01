Le formulaire de demande des primes énergie non versées en novembre et en décembre a été mis en ligne ce lundi matin vers 10h30 sur le site du SPF Economie.

Ce lundi en matinée, de nombreux Belges n'ont pas réussi à trouver directement le formulaire en ligne pour faire la demande du forfait énergie non versé en novembre et décembre 2022. La page en question ne s'ouvrait pas. De plus, le contact center du SPF Economie était aux abonnés absents. "Les équipes sont en formation jusque midi", laisse entendre le répondeur.

"C'est normal, nous explique Etienne Mignolet. Nos équipes finalisent la mise en ligne du formulaire de demande de prime. Il devait être en ligne pour 10h mais nous accusons du retard. Il devrait être actif dans la journée."

Vers 10h30, le lien a en effet été activé.

Pour se retrouver dans les arcannes de l'administration, un onglet bien visible de renvoi direct vers le formulaire de demande a été ajouté sur la page d'accueil du site du SPF Economie, nous informe-t-on.

Etienne Mignolet spécifie que rien ne sert de se ruer pour demander la prime, la date limite court jusqu'au 30 avril. "Il n'y a pas de priorité de traitement des demandes selon un ordre chronologique. Trop de demandes simultanées peuvent aussi déstabiliser l'application en ligne".

Le formulaire introuvable ce lundi matin.

Pas de versement automatique

Dans la plupart des cas, le forfait de base pour le gaz et l'électricité (2 fois 135 euros ou 270 euros pour les mois de novembre et décembre 2022), a été automatiquement octroyé (ou déduit) par le fournisseur de gaz sur les factures des ménages belges ou il a été versé directement sur leur compte en banque avant le 18 janvier 2023. Cependant, dans le cas où il n'aurait pas été versé à cette date pour l'une ou l'autre raison que nous vous expliquons dans cet article, une demande peut être introduite pour le réclamer, à partir de ce lundi 23 janvier jusqu'au 30 avril 2023.

Deux procédures sont possibles pour introduire la demande. En allant sur cette page du site du SPF Economie et en remplissant le formulaire en ligne (au moyen de sa carte d'identité ou d'un autre moyen d'identification (itsme...). Une procédure alternative est envisagée : le renvoi du formulaire de demande (PDF, 1.03 Mo), par e-mail soit par courrier. En sachant que ce traitement sera plus lent. "Cette possibilité est offerte aux personnes qui n'ont pas un accès facilité a Internet mais nous conseillons de privilégier la demande en ligne qui est plus sûre", commente encore Etienne Mignolet.

Une fois la demande introduite pour son contrat de gaz et/ou l'électricité, un délais de traitement de deux mois est stipulé dans l'accusé de réception envoyé par le SPF Economie.

