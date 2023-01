L'exploitant des centrales nucléaires Engie a déjà commencé, avec l'administration fédérale, les études préparatoires pour prolonger la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3, a indiqué la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten jeudi en séance plénière de la Chambre.

Elle a souligné l'"objectif commun" entre le gouvernement et Engie, à savoir que les deux réacteurs soient prêts pour un redémarrage en 2026. "Engie travaille actuellement à la mise en oeuvre de cet aspect de l'accord."

Tinne Van der Straeten et le Premier ministre Alexander De Croo ont été interrogés par tous les groupes parlementaires, à l'exception du MR, sur l'accord conclu avec Engie lundi. L'opposition a dénoncé ce qui, selon elle, n'est pas un véritable accord. "Il reste encore beaucoup d'incertitude, de flou", a estimé Bert Wollants (N-VA). "Un deal en pointillé", a renchéri François De Smet (DéFI). "Une feuille de route remplie de conditionnels", selon Georges Dallemagne (Les Engagés). L'opposition a aussi fait part de ses craintes concernant la sécurité d'approvisionnement durant l'hiver 2025-2026, doute émis également par Leen Dierick (CD&V, majorité).

Alexander De Croo a réfuté ces allégations, l'accord en main. "'J'en entends certains dire que ce n'est pas accord. C'est bizarre. Il suffit de lire le titre du communiqué d'Engie !" Et d'ajouter : "ces dernières années, j'ai souvent entendu dire que les décisions concernant notre stratégie énergétique étaient prises en France et que les bénéfices partaient à l'étranger. Cet accord met un terme à cela", a-t-il déclaré. "Cela devrait vous plaire", a-t-il lancé à l'attention de Sofie Merckx (PTB). La députée communiste a estimé que "subitement, le principe du pollueur-payeur ne vaut plus quand vous êtes une multinationale."

Le Premier ministre a cependant admis qu'il restait des incertitudes, telles que le coût total du démantèlement et du traitement des déchets nucléaires. "Cela prend du temps", a-t-il indiqué, "également parce qu'il y a des questions que les gouvernements précédents ont évitées". "Certains d'entre vous qui critiquez aujourd'hui ont voté la sortie du nucléaire sous la précédente législature", a-t-il lancé en direction de la N-VA. "Ce gouvernement apporte des solutions!"

Samuel Cogolati (Ecolo) a aussi pointé la N-VA dans sa réplique : "Durant des mois, vous avez dit que la ministre Van der Straeten (Groen) saboterait l'accord. Vous avez dit n'importe quoi. Vous devriez vous excuser !"

