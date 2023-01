Le comité ministériel restreint ("kern") a approuvé lundi l'accord négocié avec le groupe énergétique français Engie sur la prolongation de 10 ans de la durée de vie des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, Tihange 3 et Doel 4, a indiqué le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.

L'accord entre l'Etat belge et Engie devrait permettre d'entamer toutes les démarches pour relancer Doel 4 et Tihange 3, en novembre 2026.

Ainsi, cet accord prévoit bien la création d'une structure commune pour gérer ensemble, public et privé tous deux actionnaires, le risque de cette prolongation. C'est historique: après le secteur bancaire, l'Etat remet un pied dans le secteur stratégique de l'énergie, fortement chahuté par la guerre en Ukraine. "Cela mettra fin à des années de dépendance à des centres décision situés loin de Bruxelles", commente une source proche du gouvernement à nos confrères du Soir.

Par ailleurs, une méthode de calcul a été élaborée pour couvrir le futur coût du traitement des déchets: la méthode n'est pas encore décidée et un litige avait vu le jour au cours des négociations, après une nouvelle évaluation, dévoilée en décembre.

La Commission des provisions nucléaires avait réévalué les provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires belges et la gestion de l'aval du cycle du combustible usé. Une hausse de 2,9 milliards d'euros est avancée pour les provisions portées par Synatom et de 0,4 milliard pour celles portées par Electrabel, deux filiales d'Engie. Ces 3,3 milliards se seraient ajoutés aux 14,5 milliards déjà provisionnés. Le CEO d'Engie, Thierry Saegeman, avait exprimé son irritation et menaçait ainsi de déposer un recours devant la Cours des marchés en cas de non-accord. Cette "méthode de calcul" permettrait de surmonter l'obstacle.

