Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

La crise du coût de la vie frappera de plein fouet tant les détaillants que leurs clients. Même la croissance de l'e-commerce ralentira, surtout en Occident, où les consommateurs qui hésiteront à mettre la main au portefeuille et les taux d'intérêt élevés freineront les plans d'expansion des détaillants.

En Chine, le plus grand marché de commerce en ligne au monde, les difficultés économiques entraveront la croissance ; les géants chinois de la vente au détail comme Alibaba et Pinduoduo feront miroiter des prix bas pour attirer les consommateurs occidentaux. En Asie du Sud-Est et en Amérique latine, l'e-commerce se répandra à mesure que les magasins traditionnels se numérisent.

En effet, trois pays en développement (à savoir la Colombie, le Nigeria et l'Afrique du Sud) devraient faire partie des cinq marchés dans le collimateur d'Amazon pour 2023. L'expansion des ventes au détail en ligne ralentira et représentera un peu plus de 14% des ventes au détail globales, soit une fraction de plus qu'en 2022.

Les univers en ligne et hors ligne fusionneront davantage. Les click-and-collect deviendront le format préféré des consommateurs dans les pays riches, générant 11,9 milliards d'euros de revenus au Royaume-Uni, soit le triple du décompte de 2013.

Les détaillants réduiront les coûts de personnel en automatisant les entrepôts et d'autres opérations en arrière-plan. Dans l'un de ses nouveaux centres de distribution, la chaîne australienne Myer compte déployer 200 robots capables de prendre en charge sept commandes en ligne sur dix. Les marques de mode et de luxe expérimenteront le métavers, dans le but de toucher la génération Z, née après 1997 et qui représente un quart de l'humanité.

A tenir à l'oeil: Les gouvernements prendront des mesures contre les plastiques à usage unique. Plusieurs lois seront ainsi promulguées, notamment en Espagne où les ventes de fruits et légumes vendus dans du plastique seront limitées, et au Canada qui interdira purement et simplement le plastique à usage unique. Ces nouvelles réglementations coûteront cher aux entreprises de biens de consommation: en effet, près de 10% du plastique est utilisé dans le textile et près d'un tiers dans les emballages.

Les prévisions sont établies pour 2023, sauf indication contraire. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95% du PIB mondial.

