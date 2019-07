Qui sont les investisseurs qui détiennent les 400.000 milliards d'euros de titres de la dette publique ? Avant l'euro, la réponse était assez facile. La toute grande partie des détenteurs des obligations d'Etat (les OLO) étaient belges.

Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Fin mars, les investisseurs étrangers détenaient environ 58% de la dette, explique Jean Deboutte, directeur de l'Agence fédérale de la dette : 31,5% venant de la zone euro (hors Belgique) et 26,6% en dehors de la zone euro (surtout en provenance des Etats-Unis et du Japon).

...