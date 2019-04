Deux sièges sont actuellement vacants au conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine (Fed). Comme dans de nombreux pays, les dirigeants de la banque centrale sont nommés par le pouvoir politique. Aux Etats-Unis, les noms sont proposés par le président et doivent être avalisés par le Sénat.

Si la plupart du temps, les hauts responsables de la Fed sont d'éminents connaisseurs, praticiens ou scientifiques spécialisés en théorie monétaire et financière, ce n'est pas une exclusive. Il peut s'agir de personnes ayant un parcours un peu différent qui, une fois en place, entrent dans le costume de banquier central, aidé et supporté par ses sherpas, des conseillers en place dans la banque centrale qui sont ce qui se fait de mieux dans la connaissance et la compréhension de la monnaie et de la politique monétaire. Il faut souligner qu'une fois en place, les dirigeants de la Fed ne restent pas inféodés au pouvoir politique. Ils agissent, au contraire, en toute indépendance, en suivant le mandat de la Fed. Celle-ci est, comme je l'ai souvent rappelé, une pièce maîtresse de la crédibilité d'une banque centrale, et par conséquent de l'efficacité de...