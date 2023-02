L'Association du management de centre-ville confirme une nouvelle légère baisse des cellules vides en Wallonie. Une bonne performance à nuancer.

L'Association du management de centre-ville (AMCV) accompagne depuis 1997 les villes et communes wallonnes dans la mise en oeuvre de solutions qui dynamisent leur territoire. Elle a publié la semaine dernière son rapport 2022 sur la réalité commerciale dans la Région. Jean-Luc Calonger, son président, confirme la tendance observée historiquement pour la première fois en 2021: le taux de cellules vides a poursuivi sa baisse l'an dernier, passant de 17,2 à 16,8%. Des chiffres encourageants mais qui cachent de solides disparités. Oui, d'une manière générale, le dynamisme commercial reprend de la vigueur et nombreuses sont les villes et communes à avoir lancé un plan d'action spécifique (rénovation urbaine, aides à l'installation, rachat de cellules vides et abandonnées) mais le choix du mix demeure crucial, nécessitant une belle combinaison entre commerces qualitatifs de niche et enseignes de masse.Comme la Wallonie demeure très dense commercialement (80,1% de cellules de ce secteur sur l'ensemble du périmètre étudié), nombreuses sont les communes qui, dans un souci d'équilibre et de vie urbaine, ont reconverti leurs cellules commerciales vides, surtout en logements. C'est très flagrant, notamment à Beauraing, Marche- en-Famenne et Malmedy. Parmi les bons élèves de la classe wallonne, il faut épingler Louvain-la-Neuve (3,4% de cellules vides) et Waterloo (5,3) pour le Brabant, Visé (8,3) et Malmedy (9) pour la province de Liège et Ath dans le Hainaut (14,9). Les choses sont plus compliquées à Arlon, Binche et La Louvière où quasiment un quart des cellules sont vides. Sans oublier la situation dramatique de Verviers où, suite aux inondations, la moitié des commerces potentiels n'ont plus d'occupants.