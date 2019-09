Pour le Royaume-Uni et l'Union européenne, le Brexit sera un jeu perdant-perdant à court et moyen terme, avertit l'essayiste Marc Roche. Mais à long terme, le Royaume-Uni en sortira gagnant.

Vous êtes correspondant à Londres pour "Le Point" et pour "Le Soir", auteur de nombreux essais sur le monde financier et vous avez écrit voici un an: "Le Brexit va réussir" (Albin Michel). Vous pensez toujours qu'il réussira?

...