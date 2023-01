La population wallonne continue à consommer beaucoup, sans toujours tenir compte de l'impact (environnemental et économique) de ses déchets. Son attitude change toutefois par rapport à sa consommation: elle achète plus de biens en seconde main; consomme plus d'eau du robinet et achète davantage de fruits et légumes en vrac, ressort-il du baromètre de la prévention des déchets ménagers actualisé en 2022.

Ce baromètre a été lancé pour la première fois en 2014 par le Service Public de Wallonie (SPW) auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 personnes vivant en Wallonie au sujet de leurs préoccupations à l'égard de l'environnement et de la gestion des déchets ménagers. Les données récoltées en 2018 ont été réactualisées en 2022,

On y constate que 49% des Wallon(ne)s jettent des restes de repas au moins une fois par semaine, soit 3% de plus qu'en 2018 et qu'ils/elles sont moins nombreu(x) (ses) à accorder de l'importance à la durée de vie des appareils électroniques qu'ils achètent: 63% tiennent par exemple compte de la durée de vie de leur nouveau smartphone lors d'un achat, contre 71% en 2018.

A contrario, les biens de seconde main gagnent en popularité, surtout parmi les plus jeunes, et 75% des Wallon(ne)s sont désormais convaincu(e)s que l'achat de produits d'occasion permet de protéger l'environnement. La consommation d'eau en bouteille recule de 7% au profit de l'eau du robinet et 68% des wallon(ne)s préfèrent acheter leurs fruits et légumes en vrac plutôt qu'emballés, près de la moitié d'entre eux utilisant leurs propres contenants.

Enfin, le recours au prêt, à la location ou au partage est en augmentation, notamment pour les vêtements, le matériel de puériculture et les équipements sportifs, et reste populaire pour le matériel de bricolage, le jardinage, l'électroménager et la mobilité, indique le cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), sur foi du baromètre actualisé.

"Un effort doit encore être mené sur le gaspillage alimentaire et l'obsolescence des appareils électroniques. Le gouvernement de Wallonie encourage ces évolutions positives, tant au niveau des citoyens que des entreprises ou des pouvoirs publics, notamment au travers d'un nouveau décret... Prochainement présenté au parlement, celui-ci donnera des outils réglementaires concrets pour appuyer ces orientations plus durables des modes de consommation", a commenté Céline Tellier.

