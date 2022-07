Le patron de l'Agence européenne pour l'environnement Hans Bruyninckx est l'invité du Trends Summer Talk, diffusé ce weekend sur Canal Z.

Pour parler d'environnement et de développement durable, existe-il une meilleure localisation que Copenhague ? L'Agence européenne pour l'environnement y est installée et, depuis 2013, elle est dirigée par l'Anversois Hans Bruyninckx. "Que ce soit pour l'énergie, pour les transports, pour les espaces verts, on voit ici les fruits d'une vision à long terme, explique-t-il dans l'émission Trends Summer Talk, diffusée ce weekend sur Canal Z. Ce n'est pas une politique de bric et de broc mais une vision sur trente ans pour construire une ville du futur, une ville durable."

Hans Bruyninckx se réjouit bien évidemment de l'évolution des consciences sur les enjeux environnementaux ces dernières années. Et cela lui donne confiance en la capacité de nos sociétés de relever le défi climatique. "Si je ne suis pas optimiste avec le European Green Deal, si je ne suis pas optimiste en voyant tous ces grands opérateurs en train de changer, quand le serais-je ?, dit-il. Les solutions existent, elles sont calibrées à la bonne échelle mais il faut maintenant accélérer. C'est là que le Green Deal va vraiment pousser."

Le patron de l'Agence européenne pour l'environnement insiste notamment sur le rôle de la finance verte dans cette transformation. "On ne va pas changer le coeur de notre système, sans impliquer le capital, dit-il. L'initiative Sustainable Finance est maintenant traduite dans des lois, elles fixent des obligations pour les banques et les fonds d'investissement. Et cela est en train de changer notre monde."

Dans ces Trends Summer Talks, nous vous emmenons à la rencontre de dirigeants belges, qui officient à l'étranger. Nous demandons à nos invités d'amener un objet qui symbolise, pour eux, leur pays d'accueil. Hans Bruyninckx nous a présenté un étonnant objet, qui ambitionne de remplacer le casque de protection des cyclistes. Le Hovding symbolise pour lui à la fois la popularité du vélo au Danemark, l'innovation scandinave et l'égalité des genres. Il s'agit en effet d'une invention féminine et d'un produit surtout adopté par les femmes.

Retrouvez l'interview complète d'Hans Bruyninckx, ce samedi à 11h sur Canal Z. L'émission sera diffusée en boucle durant tout le weekend. Elle sera aussi disponible sur le site de Trends-Tendances.

