Sciensano et l'Institut de Médecine Tropicale (IMT) vont étudier le nombre de contaminations par le Covid-19 chez les travailleurs de la santé dans les hôpitaux belges, annoncent-ils mardi. Le but de l'étude est de vérifier dans quelle mesure ces personnes ont été en contact avec le virus. A cet effet, 850 travailleurs de la santé représentatifs du corps médical concerné seront suivis pendant cinq mois.

Dans quelle mesure les infections au coronavirus apparaissent-elles chez les travailleurs de la santé, donc également chez les personnes présentant seulement de faibles symptômes, voire aucun symptôme? Dans quelle mesure les travailleurs de la santé ont-ils développé une immunité/des défenses contre le virus? Voilà les deux questions principales auxquelles tentera de répondre cette recherche.

L'étude devrait donner une meilleure idée de la propagation de la maladie chez les travailleurs de la santé dans les hôpitaux belges, résume le Dr. Els Duysburgh, épidémiologiste chez Sciensano. "Nous vérifierons comment la situation évolue au cours des 5 prochains mois. Cela nous permettra d'en apprendre plus sur l'effet des mesures de protection qui sont appliquées dans le secteur."

L'étude va examiner deux types d'exposition au coronavirus: les participants sont-ils porteurs du virus au moment du test et ont-ils développé des anticorps contre le virus, ce qui indique une infection précédente par le Covid-19?

Si des anticorps sont détectés, un autre test sera effectué afin de mesurer la quantité d'anticorps capables de rendre le virus inoffensif chez cette personne, ce qui donnera des informations sur la qualité des anticorps et sur l'éventuelle immunité développée face à la maladie. "Ces informations sont importantes parce que, plus de personnes seront immunisées contre le Covid-19, plus grandes sont les chances de voir diminuer le nombre de nouvelles contaminations", explique-t-on à l'IMT d'Anvers.

