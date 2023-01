Les industries européennes sont en pointe dans les technologies vertes et peuvent saisir de nouvelles opportunités après le virage manqué de la révolution digitale, estime le deputy CEO de Credendo Nabil Jijakli, interrogé sur Canal Z.

Quels sont les principaux risques mondiaux au moment d'entamer l'année 2023 ? Le deputy CEO de l'assureur-crédit Credendo, Nabil Jijakli, répond à cette question lors de l'émission Trends Talk, qui sera diffusée ce weekend sur Canal Z. Il aborde évidemment les risques géopolitiques avec la guerre en Ukraine, les visées chinoises sur Taïwan ou la montée d'une contestation populaire en Iran, en mettant en lumière leurs retombées potentielles sur notre économie.

"Le baromètre que nous avons publié en novembre avec Trends-Tendances montre que, à moyen et long terme, l'exportateur restes optimiste et entrevoit une croissance des exportations, explique Nabil Jijakli. A court terme, les pays exportateurs de matières premières sont gagnants. C'est le cas au Moyen-Orient bien sûr mais aussi en Angola ou dans certains pays d'Amérique latine."

Nabil Jijakli évoque ensuite le risque inflationniste auquel, selon lui, il faudra s'habituer. Il précise cependant que l'inflation a aussi des effets positifs, en particulier sur la dette et sur la rémunération de l'épargne. Le troisième risque au programme de ce Trends Talk est le risque climatique, dont les conséquences sont désormais palpables avec la multiplication des inondations, des sécheresses ou de phénomènes comme les ouragans. "L'été dernier, la France a dû arrêter plusieurs centrales nucléaires en raison du niveau de l'eau, trop bas pour assurer le refroidissement, ajoute Nabil Jijakli. En Allemagne, le trafic fluvial a été interrompu car les eaux du Rhin étaient trop basses." Cette situation, pour compliquée qu'elle soit, apporte aussi son lot d'opportunités pour les entreprises de pointe dans l'éolien off-shore, la production d'hydrogène ou la construction de digues. Et dans ces domaines, la Belgique et plus largement l'Europe disposent de beaux atouts. "C'est une occasion pour l'Europe de retrouver son rang, dit-il. Nous avons loupé la révolution des GAFA, qui sont présents en Chine et en Amérique. Ici, nous avons la conscience des enjeux et les techniques pour y arriver."

Trends-Tendances avait publié en décembre un atlas des risques mondiaux, avec une série de cartes réalisées notamment sur base de de données émanant de Credendo. On y développe aussi les risques liés à la dette et à la démographie, qui ne sont pas développés dans ce Trends Talk. En revanche, dans l'émission, on peut découvrir "l'info éco" choisie par Nabil Jijakli, ainsi que son conseil culture.

