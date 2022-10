"Nous sommes dans une vraie logique qui rend de la crédibilité budgétaire au gouvernement wallon." Le président de l'Institut Jule Destrée, Philippe Destatte, pose un regard plutôt positif sur l'exercice budgétaire mené par l'équipe d'Elio Di Rupo.

Interrogé dans le cadre de l'émission Trends Talk (Canal Z), il insiste sur l'impact des efforts structurels de réduction des dépenses qui, additionnés, auront un impact significatif sur les finances publiques régionales.

Il ne range toutefois pas la décision de réduire de 8% le salaire des ministres dans cette catégorie. "Par rapport au travail fourni, la rémunération du personnel politique n'est absolument pas astronomique", estime Philippe Destatte, qui dénonce "le discours populiste qui fustige les parlementaires".

Au cours de l'émission, le président de l'institut Jules Destrée évoque les mesures esquissées pour rationaliser l'appareil administratif régional. Et manifestement, il aurait aimé que le gouvernement wallon réforme plus en profondeur le système des emplois subsidiés via les points APE.

Philippe Destatte plaide également pour une réforme institutionnelle intra-francophones, afin que les Régions aient la maîtrise directe de leur enseignement. "42% des 215.000 demandeurs d'emploi wallons n'ont pas leur CESS, dit-il. C'est le scandale d'un enseignement qui ne fonctionne pas dans le cadre étriqué de la Fédération wallonie-Bruxelles." Il plaide dès lors pour une Belgique reposant sur quatre piliers (qu'on les appelle Régions, états fédérés ou autres) et dans laquelle on gommerait la strate des Communautés.

Cela n'empêche évidemment pas, ajoute-t-il aussitôt, de maintenir des ponts avec Bruxelles pour les politiques culturelles ou l'enseignement supérieur. Mais pourquoi ne pas faire la même chose avec la Flandre ? "La Wallonie a une chance extraordinaire : elle se trouve à côté d'une des Régions les plus dynamiques d'Europe, dit Philippe Destatte. A l'université de Gand, il y a des milliers de chercheurs en biotechnologie, on a parfois l'impression qu'ils n'existent pas et qu'on doit uniquement se tourner vers les universités francophones."

