Cette année encore, l'administration fiscale a décidé d'intensifier ses vérifications envers toute une série de contribuables. Etes-vous dans son collimateur ? Quels sont les nouveaux risques de la déclaration ? A quoi faire attention ? Gros plan sur les tendances actuelles en matière de contrôles.

Faites-vous partie des prochaines victimes du fisc ? Comme chaque année, le SPF Finances a annoncé l'ouverture de la chasse et un certain nombre d'actions spécifiques de contrôle, en espérant que cette mise en garde encouragera les plus distraits à remplir correctement leur déclaration.

