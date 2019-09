Attention, cette année, vous avez donc des chances d'être contrôlé en tant que personne physique si...

1. Vous avez versé une rente alimentaire

Sont ici visés les contribuables qui revendiquent la déduction d'une rente alimentaire, en particulier si celle-ci a été versée à un bénéficiaire qui se trouve à l'étranger (une vieille maman au Maroc, par exemple). Le paiement d'une rente alimentaire est en effet taxable dans le chef de celui qui la perçoit et déductible à concurrence de 80 % dans le chef de celui qui l'octroie. A condition toutefois de remplir certaines conditions, comme notamment pouvoir prouver l'état de réel besoin du bénéficiaire. " Ce qui n'est pas toujours évident si celui-ci se trouve à l'étranger, note Pierre-François Coppens, conseil fiscal et secrétaire général de l'Ordre des experts-comptables et comptables brevetés de Belgique. Par ailleurs, contrairement à certaines rentes payées en Belgique, les rentes payées à l'étranger sont soumises à un prélèvement à la source (précompte professionnel qui varie selon les pays). Ce qui est souvent méconnu et donc oublié, parfois volontairement, par les parties concernées ."

...