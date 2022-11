Pour obtenir les réductions prévues par le Fédéral sur la facture d'énergie, il faudra s'armer de patience... À l'origine prévu pour ce mois de novembre, le forfait énergie entrera finalement en vigueur avec un peu retard.

En raison de la hausse des coûts de l'énergie, et de leur impact sur les factures d'acompte, la plupart des ménages attendaient la prime "énergie", ce coup de pouce financier, avec impatience. Il faut dire, la promesse est alléchante: une réduction de 135 par mois pour le gaz et de 61 euros par mois pour l'électricité, de novembre à mars. Soit un total de près de 1000 euros d'aides de l'État au total. Une somme non négligeable à l'heure où le budget énergie ne cesse de gonfler. Ce forfait ne sera finalement pas distribué en novembre, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo au micro de Matin Première.

Prime retardée d'un mois

En cause? La lourdeur administrative de la mesure. "Il y a des difficultés techniques pour l'implémenter chez certains fournisseurs", a notamment expliqué le Premier ministre. Et le blocage exercé par l'opposition n'a en rien facilité l'entrée en vigueur de la mesure. La N-VA avait en effet demandé une seconde lecture, jugeant que le texte de loi pouvait déceler des erreurs. Bref, le processus semble long, fastidieux et les fournisseurs d'énergie n'auraient pas encore reçu toutes les informations nécessaires. "On a essayé de faire l'impossible pour que ce soit encore sur la facture de novembre, [sans succès] car il y a beaucoup de filtrage à faire sur les factures", a encore précisé Alexander De Croo. Résultat: la mesure devrait finalement aboutir au mois de décembre.

Une annonce d'ores et déjà confirmée par le fournisseur Mega, par le biais de sa porte-parole Elsie Van Linthout: "Le Forfait de base fédéral sera octroyé via la/les facture(s) d'acompte que nos clients recevront en décembre. Si le client ne reçoit pas de facture en décembre, le forfait sera octroyé entre le 19 et le 23 décembre", peut-on lire sur le site de la DH.

Doublée en décembre

Le Premier ministre rassure: la somme initialement prévue pour le mois de novembre ne sera pas perdue. Le chèque sera en effet doublé pour la facture du mois de décembre. "C'est un chèque qui compte pendant une période de 5 mois, donc ce sera environ 1000 euros au total. Ça ne se retrouvera pas encore sur la facture de novembre, mais ce sera double sur la facture de décembre", conclut Alexander De Croo.

Pour obtenir ce forfait, le consommateur ne doit rien entreprendre comme démarche. Les réductions seront automatiquement appliquées par le fournisseur d'énergie sur les factures d'acompte mensuelles.

