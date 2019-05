L'appel au monde politique lancé par une vingtaine de patrons belges résonne un peu à contretemps, estime le politologue namurois, Jérémy Dodeigne (UNamur).

1.Vingt patrons, flamands et francophones, viennent de lancer dans L'Echo et De Tijd un appel pour une politique plus ambitieuse, dotée de visions à long terme. Quel impact une telle démarche peut-elle avoir dans la campagne ?

...