L'assureur Axa ouvre la boîte de Pandore sur l'indexation salariale. L'entreprise a décidé qu'elle n'indexera plus complètement les plus hauts salaires à partir de janvier, rapportent De Standaard. C'est la première société à franchir le pas en Belgique. Quelles pourraient en être les conséquences pour les autres travailleurs ?

AXA n'indexera plus les salaires au-délà de 5.400 euros brut. La mesure touchera environ un quart du personnel, estimé en Belgique à 3.200 employés.

...

AXA n'indexera plus les salaires au-délà de 5.400 euros brut. La mesure touchera environ un quart du personnel, estimé en Belgique à 3.200 employés.Selon la directrice des ressources humaines, Els Jans, une convention collective de travail prévoit, pour le secteur de l'assurance, que les barèmes soient automatiquement indexés. Mais Axa paie plus que ces barèmes. "C'était devenu une habitude d'indexer totalement les salaires et nous faisions donc plus que ce qui était prévu dans la CCT." Le sujet a été longuement discuté avec les syndicats, sans parvenir à un accord. Finalement, Axa a décidé unilatéralement d'adapter l'indexation des plus hautes rémunérations. Les syndicats ne sont pas d'accord, mais la direction réplique qu'il n'y a rien d'illégal.De nombreux travailleurs peuvent dorénavant sentir la menace et se poser la question suivante : mon patron peut-il décider de ne pas indexer mon salaire ? Cela dépend en réalité du secteur dans lequel vous travaillez. Ce qu'AXA fait n'est pas possible dans tous les secteurs, affirment Geert Vermeir, du prestataire de services RH SD Worx, interviewé par De Tijd. "L'indexation de vos salaires est convenue dans les conventions collectives sectorielles de la commission paritaire dont relève votre entreprise. Cet accord s'applique ensuite à tous les salaires des employés relevant de cette commission mixte. Pour le secteur de l'assurance, il s'agit de la collection collective 306. Cette disposition prévoit que les barèmes sectoriels - les salaires minimaux - sont indexés, et non les salaires réels, ou ce que les entreprises paient en plus des barèmes. Tout ce qui est convenu au niveau sectoriel, vous devez le respecter en tant qu'entreprise", commente Vermeir.Ce que fait Axa aujourd'hui, soit se débarrasser de l'indexation complète des salaires est donc légal. Dans le PC 310 - le secteur financier - il existe également des accords selon lesquels seuls les barèmes sont indexés - les salaires minimums pour un emploi particulier.Mais d'autres secteurs ont des conventions qui prévoient l'indexation de tous les salaires et pas seulement des barèmes. C'est le cas, par exemple, pour les employés de la CP200. C'est aussi le cas pour les travailleurs des secteurs de la restauration, de la métallurgie, de l'alimentation et du nettoyage", précise encore Vermeir au Tijd. Les entreprises individuelles de ces secteurs ne peuvent donc pas réduire l'indexation de tous les salaires. C'est ce qui est indiqué dans la convention collective sectorielle qui prévaut.