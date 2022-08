Face au contexte économique très préoccupant de cette rentrée, le Premier ministre reçoit les membres de la majorité avec la volonté de préparer un paquet de mesures. Sans doute ce vendredi.

Selon nos informations, le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), prend les devants face au contexte économique très préoccupant de cette rentrée, avec l'explosion des prix de l'énergie. Il a demandé aux partis de la coalition de plancher sur les réponses possibles à mettre en oeuvre et va recevoir les présidents des sept formations de la Vivaldi. L'objectif est de venir rapidement avec une série de mesures pour aider les citoyens et les entreprises des secteurs les plus touchés.

Selon nos informations, cette réunion aurait lieu ce vendredi.

En début de semaine, Alexander De Croo avait prévenu que l'on se trouvait au devant de "cinq à dix années difficiles". Mais de nombreux observateurs reprochaient au gouvernement de rester au balcon.

Il devrait être question, notamment, du mécanisme de fixation des prix de l'énergie, mais aussi de mesures d'appui spécifiques à court terme. Des partenaires de la majorité fédérale réclament également un travail davantage structurel sur le mix énergétique du futur, le marché de l'emploi ou des mesures fiscales.

Le tout devrait poser les jalons d'un paquet de mesures à présenter au plus tard le premier mardi d'octobre, pour la rentrée parlementaire.

