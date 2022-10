L'égalité est en marche depuis des siècles et pourtant, il existe toujours une concentration extrême du pouvoir et de la richesse, même en Europe. Dans son dernier ouvrage "Une brève histoire de l'égalité", Thomas Piketty émet des propositions pour faire recirculer le pouvoir et le capital parmi le peuple: impôts sur la fortune, cogestion dans les entreprises et "démarchandisation" de l'économie.

Dans Le capital au 21e siècle, l'ouvrage paru en 2013 qui a valu à l'économiste français une renommée mondiale instantanée, Thomas Piquetty écrivait que les inégalités entre les riches et les salariés augmentent de manière incomparable. Dans les années 1950 et 1960, l'inégalité a brièvement diminué, mais ce n'était qu'une exception dans l'histoire. Aujourd'hui, l'économiste voit les choses très différemment: l'égalité est en marche ininterrompue depuis des siècles et dans le monde entier. La Révolution française de 1789 a vu la noblesse perdre ses privilèges, et la révolte des esclaves à Saint-Domingue en 1791 a annoncé la fin de l'esclavage. Les siècles suivants ont vu l'essor des syndicats et du suffrage universel, la décolonisation et la fin de l'apartheid. Aujourd'hui, la marche se poursuit sans relâche avec des mouvements comme les gilets jaunes, Black Lives Matter et MeToo. La réalisation la plus importante est sans doute l'Etat providence, selon Thomas Piketty. Depuis 1820, l'éducation et les soins de santé ont permis d'augmenter l'espérance de vie, de réduire la mortalité infantile et d'accroître l'alphabétisation et le niveau d'instruction dans le monde entier. Tout cela a contribué à décupler le pouvoir d'achat moyen des citoyens du monde depuis le 18e siècle. Ce qui ne signifie pas que les inégalités et les privilèges ont disparu aujourd'hui. Ils sont juste moins visibles. Les riches sont les nouveaux puissants qui construisent leur influence en finançant les partis politiques, en investissant dans les médias et en influençant la législation par le biais du lobbying. En un clic de souris, les capitaux se déplacent vers un paradis fiscal, de sorte que les gouvernements doivent prélever leurs recettes auprès des citoyens ordinaires qui "ont eu le bon goût de rester dans leur propre pays", déclare Thomas Piketty. Le résultat prévisible est une aversion pour la mondialisation et "un sentiment d'abandon". Par le biais d'une "décentralisation" et d'une "dynamisation" du pouvoir et de l'argent, Piketty veut lutter contre la confiscation de la démocratie. Dans son dernier livre, il faisait d'ailleurs une série de propositions, notamment pour un meilleur système politique, comme une uniformisation des montants que les citoyens peuvent donner aux partis politiques. Et attirait l'attention sur la démarchandisation: de larges pans de l'économie sont soustraits au marché libre. TRENDS-TENDANCES. Vous voulez retirer l'éducation, les soins de santé et la culture du marché libre, ce qui sera probablement approuvé. Mais vous ne vous arrêtez pas à ces secteurs. THOMAS PIKETTY. Dans une certaine mesure, nous devrions également détacher les transports, l'énergie et les médias de la logique du marché et les placer sous la tutelle du gouvernement, des organisations à but non lucratif ou des coopératives. Cela a très bien fonctionné dans les social- démocraties du siècle dernier, et nous devrions donc continuer dans cette direction. Je ne dis pas que nous devons retirer 100% de l'économie du marché, mais laisser au marché des secteurs comme l'éducation, les soins de santé et la culture ne fonctionne tout simplement pas. La pratique le montre. Les soins de santé subventionnés en Europe sont simultanément moins chers et plus efficaces que les soins de santé privés aux Etats-Unis. Regardez aussi l'éducation. L'université Trump (fondée par l'ancien président américain, Ndlr) a tourné au désastre, tout comme d'autres initiatives visant à commercialiser l'éducation. La logique du marché tue la motivation intrinsèque des enseignants. Depuis 1980, l'inégalité des richesses a de nouveau augmenté aux Etats-Unis et en Europe. Pour renverser la vapeur, vous optez pour un remède de cheval: un capital initial pour chaque jeune de 25 ans, financé par un impôt sur la fortune. A long terme, le monde peut évoluer vers une plus grande égalité, mais il reste une concentration extrême des richesses et des héritages, y compris en Europe. En 2020, la moitié la plus pauvre des enfants européens a hérité d'à peine 6% de tout ce qu'il y avait à hériter. Le dixième des enfants les plus riches a hérité de 55% du total. C'est de la folie totale. Je propose donc un héritage minimum à distribuer à chaque jeune de 25 ans, financé par un impôt progressif sur le patrimoine et les successions. L'héritage minimum serait de 60% de la richesse moyenne par adulte. En France, cela correspond à 120.000 euros. Une proposition réalisable, selon vous? Une personne qui hérite d'un million d'euros dans mon système - c'est le montant moyen de l'héritage des 10% d'enfants français les plus riches - en conservera 600.000 euros. Si l'on compare cela au minimum de 120.000 euros pour tous, nous sommes encore loin de l'égalité des chances. Ce qui me frappe, c'est que les personnes qui sont enclines à l'égalité des chances s'inquiètent de ma proposition. "Les enfants des pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout cet argent?", entend-on. Comme si les enfants de riches ne faisaient que des choses louables avec leur héritage. En fait, plutôt que de donner de l'argent aux pauvres, vous voulez leur donner un pouvoir de négociation... Je pense honnêtement qu'un héritage minimum peut transformer la structure du pouvoir de la société. Les milliardaires de notre planète ne s'en rendent probablement pas compte, mais 100.000 ou 200.000 euros sur votre compte au lieu de 0 euro font une énorme différence. Ceux qui n'ont rien - environ la moitié de la population est dans ce cas - doivent accepter n'importe quel travail à n'importe quelles conditions ou presque. Avec 100.000 ou 200.000 euros sur votre compte, il est plus facile de dire non. Mieux encore: vous pouvez acheter votre logement, démarrer un projet personnel ou créer une petite entreprise. Cette liberté dissuadera les employeurs et les riches mais dynamisera également la société. Mais cela ne suffira pas. Pour véritablement rétablir l'équilibre des pouvoirs dans la société, nous devons également renforcer l'Etat providence avec un accès gratuit à l'éducation et aux soins de santé, des allocations de chômage, des retraites et un revenu de base, le tout financé par un impôt progressif sur le revenu. En entreprise, vous souhaitez introduire le socialisme participatif, avec la participation des salariés. Un chef d'entreprise salarié perdrait déjà la majorité de ses droits de vote à partir de 10 salariés. Cela semble très ambitieux... Rien ne garantit qu'un actionnaire soit mieux placé pour diriger une entreprise que les ingénieurs, techniciens et autres salariés qui investissent une partie de leur vie, de leur énergie et de leur savoir-faire dans l'entreprise. Aujourd'hui, notre économie est un système monarchique. Un chef d'entreprise qui a une bonne idée à 30 ans doit-il conserver tout le pouvoir jusqu'à 50, 70 ou 90 ans, même dans une entreprise immense qui nécessite des décisions complexes? C'est une vision très dépassée. Dès les années 1950, l'Allemagne a introduit la cogestion dans les entreprises, suivie plus tard par l'Autriche et les pays scandinaves. Ma proposition ne fait que poursuivre cette évolution. En effet, mon socialisme participatif diffère du capitalisme actuel dans de nombreux pays. Mais le capitalisme d'aujourd'hui diffère aussi du capitalisme patriarcal et colonial du début du 20e siècle. Le changement que je propose n'est donc pas plus important que le changement que nous avions déjà. Ce changement se poursuit. L'égalité n'est pas un rêve. Pourtant, vous mettez en garde contre le fait que les nouvelles institutions sociales n'apportent pas toujours l'émancipation espérée. Vous donnez comme exemple les institutions issues de la révolution communiste dans l'ex-Union soviétique. Celles-ci se sont avérées être "un désastre totalitaire", écrivez-vous. Pour être clair, je suis beaucoup plus inspiré par les institutions sociales- démocrates que par les institutions soviétiques. Ce qui a fonctionné au 20e siècle, c'est la sécurité sociale et la fiscalité progressive. En d'autres termes, je me tourne davantage vers l'Allemagne, la Suède et la France que vers l'ex-Union soviétique. Mais je ne veux pas jeter la pierre aux communistes en Russie. Ils ont dû partir du régime tsariste qui venait à peine d'abolir le servage. Par rapport à ce point de départ, les réalisations communistes dans le domaine de l'éducation et des soins de santé sont appréciables. En parlant de nouvelles institutions, vous voulez que chaque citoyen du monde ait droit à une part des bénéfices des entreprises des milliardaires planétaires. Vous êtes donc partisan de la taxation internationale? Il n'y aura pas d'autre moyen. Un premier pas a déjà été fait avec un impôt minimum de 15% sur les multinationales, accepté par quelque 140 pays. Mais ce taux est trop faible et les pays pauvres n'en profitent pas beaucoup car peu de multinationales y opèrent. La richesse des pays riches n'existerait pas sans les matières premières et la main-d'oeuvre des pays pauvres. De plus, le monde pauvre est le plus touché par le réchauffement climatique, en grande partie causé par le monde riche. Des systèmes doivent être mis en place pour distribuer les revenus de manière plus équitable. Pour les pays riches, les problèmes des pays pauvres sont loin de leurs préoccupations. Mais lorsque des matières premières sont découvertes, les multinationales occidentales sont sur place dès le lendemain. Quelle hypocrisie... En ce moment, on s'agite beaucoup autour de l'empreinte carbone des jets privés des milliardaires. Les pauvres risquent-ils d'être victimes de la politique climatique? Les gouvernements qui permettent que cela se produise seront rayés de la carte. L'augmentation de la taxe carbone en France a déclenché le mouvement des gilets jaunes en 2018. Oui mais, dit le gouvernement, c'est pour le climat. Seulement, il a utilisé le produit de cet impôt pour financer la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Cela a rendu les gens fous, bien sûr. L'égalité est en hausse, mais on ne peut jamais en être sûr.