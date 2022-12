Selon une communication interne au sein du groupe BNP Paribas, Laurent Loncke a été désigné pour succéder à Michael Anseeuw en tant que patron de tout le pôle retail de BNP Paribas Fortis.

La nouvelle a été annoncée ce matin au management du groupe BNP Paribas. A partir du 1er janvier, c'est Laurent Loncke qui dirigera le réseau d'agences de BNP Paribas Fortis. A ce poste, il succède à Michel Anseeuw, nommé dernièrement CEO de la banque, à partir du 1er janvier 2023 également.

Un homme du "retail"

Entré chez Fortis en 1995, l'homme affiche un parcours professionnel entièrement dédié à la première banque du pays. A 50 ans, il connaît bien la maison et ses activités de banque de détail. Ingénieur commercial diplômé de l'UCLouvain, le Mouscronnois a occupé pendant plus de vingt ans diverses fonctions commerciales au sein du département retail, entre autres celle au début de sa carrière de directeur d'agence à Soignies. Un long parcours dans le réseau qui l'amènera néanmoins en 2020 à endosser le costume de general manager d'Arval Belgique, soit la branche belge de la grosse filiale de leasing auto du groupe BNP Paribas.

Sa mission

Revenant au coeur du moteur de la banque, Laurent Loncke dirigera donc dorénavant tout le retail de BNPP Fortis, le plus gros département de la banque. A ce titre, il sera en charge des produits et services destinés à la clientèle des particuliers, ainsi que des entrepreneurs, des PME et des indépendants. Et ce, au travers des diverses marques (BNPP Fortis, Fintro, Hello bank!, Alpha Credit, Axepta...). Faisant partie des lieutenants et lieutenantes de Michael Anseeuw, il chapeautera environ 5.000 collaborateurs, soit la moitié du staff de la filiale belge. Sa mission principale sera de poursuivre la réorganisation du réseau d'agences et l'incontournable digitalisation des relations avec la clientèle, sans oublier l'intégration de bpost banque dans la stratégie des canaux de distribution de BNPP Fortis.

