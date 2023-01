Tel était le message de Nouvel An adressé aux employeurs par Jo Brouns, ministre flamand de l'Emploi...

Un travail procure non seulement un revenu. Il apporte également des contacts sociaux et facilite l'intégration dans la société. Un défi de taille pour les 30.000 réfugiés ukrainiens, dont 18.000 en âge de travailler, que la Flandre a accueillis depuis le début du conflit. Parmi ceux-ci, 6.515 sont officiellement demandeurs d'emploi via le VDAB, l'agence régionale pour l'emploi. Mais comment faire lorsque 2% à peine des offres d'emploi n'exigent pas la connaissance du néerlandais ? "Réduisez vos exigences linguistiques", recommande le ministre de tutelle, Jo Brouns(CD&V). "Des formations existent et le travail lui-même constitue un moyen rapide de se familiariser avec une langue", a-t-il précisé lors d'une visite à Gand chez Albert Heijn où trois Ukrainiens viennent d'être embauchés. Ils sont sourds mais ont appris la langue des signes avec le soutien du GTB, service d'aide à l'emploi réservé aux personnes souffrant d'un handicap ou d'un problème de santé. "Les capacités d'une personne nous intéressent. Pas ses limitations", a commenté Alexia De Poorter, responsable RH chez Albert Heijn où un groupe WhatsApp a été constitué à l'intention des malentendants. Au total, la moitié des 36 Ukrainiens atteints de surdité qu'accompagne le GTB ont déjà trouvé un emploi. Une autre initiative est le plan VijfvoorTaal lancé au printemps 2021 par Hilde Crevits, alors en charge de l'Emploi. Ce programme aide notamment les entreprises à évaluer les exigences linguistiques minimales indispensables à leur bon fonctionnement.Dans le sillage de cette initiative, le VDAB vient de lancer, en collaboration avec l'agence digitale Yungo, une campagne intitulée Ander accent, ongekend talent ("autre accent, talent inconnu") destinée à sensibiliser les employeurs au problème.D'après la VRT