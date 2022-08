Alors que les prix de l'électricité et du gaz s'envolent et tournent aux alentours des 6500 euros par an pour une famille de 4 personnes, quelques gestes simples permettent d'économiser un montant non négligeable.

Tout d'abord pour économiser de l'énergie, il est essentiel de connaître votre consommation annuelle. La consommation moyenne d'une famille dépend de nombreux facteurs, dont la taille de l'habitation, le type de chauffage et le nombre d'habitants. "Donner un montant des économies réalisées est impossible pour ces diverses raisons", explique le guichet énergie Wallonie. "Chaque situation est différente."

Il existe de nombreuses solutions pour réduire sa facture d'énergie, à commencer par la comparaison des offres entre les fournisseurs. "Les ménages belges pourraient réaliser de fortes économies sur leur facture en optant pour un fournisseur meilleur marché", constatait en juillet la Creg. Selon le régulateur fédéral de l'énergie, un ménage sur dix seulement en Belgique opte pour l'une des formules les moins chères.

Pour alléger la facture, il faut consommer moins, cela paraît évident, mais il est possible de réduire notre consommation d'énergie au quotidien sans rien perdre de notre confort. Comment ? En adoptant des réflexes et des comportements responsables, soucieux de notre portefeuille et de l'environnement.

"Isoler son bâtiment ou installer des panneaux solaires n'est pas possible pour tous les ménages", précise le SPW énergie. "C'est important, mais ça doit arriver après les changements d'habitudes qui elles ne coûtent rien du tout."

Isolation, chauffage, éclairage, appareils électriques... Sur de nombreux postes, vous pouvez faire en sorte d'économiser l'énergie dans votre habitation. Alors, comment économiser l'énergie sans perdre en confort ?

Chauffage

Voici quelques astuces gratuites ou peu coûteuses (donc rentables plus rapidement) qui contribuent à isoler le bâti existant et qui évitent principalement les déperditions de chaleur. "Eviter de surchauffer : 1?C en trop et la facture augmente de 7 à 8%", prévient Energie Wallonie.

L'isolation thermique protège le logement contre les agressions du froid et les risques de surchauffe, et permet de réduire les dépenses en chauffage ou climatisation.

Conseil : Un volet roulant (fermé !) ayant une bonne étanchéité à l'air permet de diminuer la perte d'énergie de 25% pour une fenêtre avec un double vitrage haut rendement et de 60% pour une fenêtre avec un simple vitrage.

"Un rideau doublé permet également d'éviter les fuites de chaleur", assure le SPW Energie.

Conseil : Je diminue le chauffage de 1°C lorsque je cuisine, ce sont 7% d'économisés sur ma facture !

La technologie

Télé, radio, wifi... nos appareils se sont multipliés dans chaque logement et consomment de l'énergie même lorsqu'ils sont éteints, c'est ce qu'on appelle les "consommations cachées". Elles sont énergivores sans même que le ménage ne s'en rendent compte. Il ne s'agit "que" de quelques watts par appareil, mais 24h sur 24 et 365 jours par an... ça commence à chiffrer ! Par exemple, pour un ménage possédant un téléviseur, un magnétoscope, une chaîne hi-fi et un lecteur de CD, les pertes liées au mode veille totalisent 75€ par an, uniquement pour disposer d'appareils prêts à fonctionner, sans même les utiliser ! "La consommation de veille est une habitude que de nombreuses familles ont alors qu'il suffit d'éteindre son appareil."

Conseil : branchez plusieurs appareils (TV, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi) sur une multiprise, avec interrupteur, qu'il suffit d'éteindre après usage.

"Si vous n'avez pas l'utilité d'un appareil, éteignez-le", conseille Energie Wallonie. "Au prix du kWh, ça fera une différence sur la facture."

Tâches ménagères

Cuisiner, laver, repasser... toutes ces tâches ménagères consomment également de l'énergie. Ces astuces ne vont pas vous éviter la cuisine ou la vaisselle, mais quelques gestes simples permettront au moins de faire la différence. Par exemple, lorsque vous cuisinez le grand principe est de chauffer les aliments... et pas ce qu'il y a autour. En diminuant le chauffage de 1°C lorsque je cuisine, ce sont 7% d'économisés sur ma facture !

Conseil : Lorsque je cuisine, je n'oublie pas le couvercle sur les casseroles. Sans couvercle, il faut 3 fois plus de temps et d'énergie pour amener l'eau à ébullition ! Un couvercle épargne 12,5 % de l'énergie nécessaire à la cuisson, soit en moyenne 25 euros par an pour une famille de 4 personnes.

Laver son linge n'est pas incompatible avec l'environnement. Deux bonnes résolutions à prendre : laver le linge à des températures moins élevées et n'utiliser le sèche-linge que quand c'est indispensable ! 80-95% de la consommation d'énergie d'un lave-linge est utilisée pour chauffer l'eau.

Attention de ne pas confondre économie financière et économie d'énergie : faire tourner son lave-linge ou son sèche-linge la nuit ou le weekend pour bénéficier du tarif nuit, si on a un compteur bihoraire, constitue un gain pour son portefeuille, mais ne réduit en rien la quantité d'électricité et d'eau consommée !

