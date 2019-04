Brexit: l'UE "travaillera jusqu'au dernier moment" pour éviter un divorce sans accord

L'Union européenne "travaillera jusqu'au dernier moment" pour éviter un divorce sans accord avec le Royaume-Uni, qui ne profiterait qu'aux "populistes et aux nationalistes", a assuré mercredi le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker devant le Parlement européen à Bruxelles.

"Nous travaillerons, Etats membres et Parlement européen, jusqu'au dernier moment pour éviter un 'no deal'" a dit M. Juncker, au moment où la Première ministre britannique Theresa May cherche un compromis avec l'opposition à Londres.