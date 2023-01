Parachèvant le Brexit, la "Retained EU Law Bill" votée il y a quelques jours enverra aux oubliettes des milliers de textes de législation européenne. Une manoeuvre qui n'est pas sans risque.

Voici une nouvelle loi qui inquiète les travaillistes, les patrons et fait même frissonner certains conservateurs: il y a quelques jours, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a fait voter la Retained EU Law Bill qui parachève le Brexit. Elle était déjà dans les cartons de Boris Johnson.

En résumé, il s'agit de supprimer 4.000 textes de législation européenne s'ils n'ont pas été avalisés ou révisés par le gouvernement. Un travail de titan ouvert à des erreurs et des oublis puisque Sunak entend qu'il soit terminé à la fin de l'année.

Ces textes interviennent dans le contrôle sanitaire des aliments, le droit des travailleurs et des consommateurs, la sécurité aérienne, la protection de l'environnement ou encore l'énergie. Jusqu'ici, tous les amendements reculant l'échéance ont été rejetés.

Voici une nouvelle loi qui inquiète les travaillistes, les patrons et fait même frissonner certains conservateurs: il y a quelques jours, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a fait voter la Retained EU Law Bill qui parachève le Brexit. Elle était déjà dans les cartons de Boris Johnson. En résumé, il s'agit de supprimer 4.000 textes de législation européenne s'ils n'ont pas été avalisés ou révisés par le gouvernement. Un travail de titan ouvert à des erreurs et des oublis puisque Sunak entend qu'il soit terminé à la fin de l'année. Ces textes interviennent dans le contrôle sanitaire des aliments, le droit des travailleurs et des consommateurs, la sécurité aérienne, la protection de l'environnement ou encore l'énergie. Jusqu'ici, tous les amendements reculant l'échéance ont été rejetés.