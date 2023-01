"Les économistes doivent intégrer les sciences de la nature dans leur logiciel s'ils veulent continuer à comprendre le monde dans lequel on vit", dit le secrétaire général du CNCD - 11.11.11 dans notre Trends talk.

Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD - 11.11.11, plateforme des mouvements sociaux, est l'invité de notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z. L'occasion d'évoquer une semaine marquée par un Forum économique de Davos en demi-teinte, sur fond de mondialisation en berne. Vu le contexte géopolitique, il n'y avait pas de Russes, peu de Chinois...

"Il y a un tournant qui est en train de s'opérer, qui n'est pas non plus né d'hier, souligne Arnaud Zacharie. Nous sommes dans de grands bouleversements et de grandes transformations que la pandémie a accélérés, avant la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Tout cela entraîne la remise en cause de dogmes. On se rend compte au niveau occidental et des entreprises que le just in time consistant à sous-traiter, délocaliser dans des pays à bas salaires, cela rapporte gros quand on est dans un environnement stable et prévisible : or, on est dans un contexte d'incertitude radicale avec, en plus, une guerre en Ukraine et une guerre technologique entre la Chine et les Etats-Unis qui est toujours d'actualité. On parle désormais davantage, dans le monde des grandes entreprises, du just in case."

Les chaînes d'approvisionnement sont revues et corrigées, des relocalisations de secteurs stratégiques sont envisagées et le protectionnisme revient à l'avant-plan. "Le grand défi, c'est de conserver une société ouverte, de ne pas tomber dans le nationalisme, le protectionnisme ou la guerre, en préservant une économie régulée, estime Arnaud Zacharie. On parle de transition numérique, énergétique ou écologique, mais du point de vue européen, si on ne veut pas être colonisé par la Chine ou les Etats-Unis, on a intérêt à se réveiller !"

Arnaud Zacharie a également dirigé un ouvrage collectif, La reconstruction écologique et sociale post-Covid (éd. Le Bord de l'eau), dans lequel les auteurs jettent les fondations de ce nouveau monde à construire. "Il y a plusieurs leçons fondamentales à tirer, dit-il. La première, c'est qu'il est illusoire de faire reposer la prospérité économique sur un écosystème que l'on surexploite. Que ce soient les pandémies ou le réchauffement climatique, cela provient de la finitude de notre terre. Les économistes doivent intégrer les sciences de la nature dans leur logiciel s'ils veulent continuer à comprendre le monde dans lequel on vit."

