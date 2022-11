Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont la Centrale de Services à Domicile Liège, EducIT et Les Petits Riens.

"Les entreprises me disent qu'elles ne trouvent pas de jeunes issus de l'immigration pour leurs postes vacants et les jeunes viennent me dire qu'ils ne peuvent pas entrer dans ces entreprises", déclare Youssef Kobo. Cet entrepreneur, fondateur de l'association A Seat At The Table, met des jeunes défavorisés en contact avec des CEO et le monde des affaires. Dans presque tous les pays de l'Union européenne, il existe en effet un écart important entre le taux d'emploi des natifs et celui des personnes nées en dehors de l'Union européenne. Et le rapport 2021 du Forum économique mondial sur l'écart salarial entre les sexes montre qu'il faudra 135,6 ans pour que les hommes et les femmes deviennent égaux.

Une économie durable implique l'inclusion de tous les groupes victimes de discrimination. Il ne s'agit pas seulement de l'égalité des sexes et des origines, mais aussi de l'égalité des chances en termes d'âge, pour les personnes LGBTQIA+, ou souffrant d'un handicap. Il s'agit aussi d'aider à la remise sur le marché de l'emploi de tout public précarisé en décrochage.

Face à la pénurie aiguë de personnel, les entreprises redoublent aujourd'hui d'efforts pour améliorer la diversité au sein de leurs organisations. Elles s'efforcent d'adapter leur culture d'entreprise et leur infrastructure pour que les personnes handicapées, aux orientations différentes ou issues de l'immigration trouvent en elles un employeur attrayant. Les entreprises et les sociétés qui recherchent activement une plus grande diversité renforcent la prospérité de notre système ; la diversité est en effet la base de la créativité et de l'innovation.

"Les entreprises me disent qu'elles ne trouvent pas de jeunes issus de l'immigration pour leurs postes vacants et les jeunes viennent me dire qu'ils ne peuvent pas entrer dans ces entreprises", déclare Youssef Kobo. Cet entrepreneur, fondateur de l'association A Seat At The Table, met des jeunes défavorisés en contact avec des CEO et le monde des affaires. Dans presque tous les pays de l'Union européenne, il existe en effet un écart important entre le taux d'emploi des natifs et celui des personnes nées en dehors de l'Union européenne. Et le rapport 2021 du Forum économique mondial sur l'écart salarial entre les sexes montre qu'il faudra 135,6 ans pour que les hommes et les femmes deviennent égaux. Une économie durable implique l'inclusion de tous les groupes victimes de discrimination. Il ne s'agit pas seulement de l'égalité des sexes et des origines, mais aussi de l'égalité des chances en termes d'âge, pour les personnes LGBTQIA+, ou souffrant d'un handicap. Il s'agit aussi d'aider à la remise sur le marché de l'emploi de tout public précarisé en décrochage. Face à la pénurie aiguë de personnel, les entreprises redoublent aujourd'hui d'efforts pour améliorer la diversité au sein de leurs organisations. Elles s'efforcent d'adapter leur culture d'entreprise et leur infrastructure pour que les personnes handicapées, aux orientations différentes ou issues de l'immigration trouvent en elles un employeur attrayant. Les entreprises et les sociétés qui recherchent activement une plus grande diversité renforcent la prospérité de notre système ; la diversité est en effet la base de la créativité et de l'innovation.