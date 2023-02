Si la courbe d'achat de voitures 100% électriques a augmenté de manière constante depuis 2013, celle-ci a pris de la vitesse ces dernières années. Peu étonnant quand l'on sait que la vente de voitures neuves à essence et diesel sera interdite à partir de 2035.

Ces dernières années, les conducteurs sont de plus en plus nombreux à passer au tout électrique. Des augmentations spectaculaires dans les pays de l'Union européenne, qui voient leur nombre doubler. Cinq pays européens sont au dessus de la barre des 100 000 véhicules. L'Allemagne est largement en tête.

Des données publiées cette semaine par l'agence de statistiques européenne Eurostat.

Des chiffres qui ont plus de doublé en un an

En 2021, le nombre de voitures 100% électriques dans les pays de l'Union européenne a presque atteint la barre des 2 millions (1,9). C'est une augmentation de 76% par rapport à 2020, qui comptait légèrement plus d'un million de voitures 100% électriques.

Le taux d'augmentation le plus élevé des voitures 100% électriques au cours des dix dernières années a été constaté entre 2019 et 2020, avec un bon de 83%. La part des voitures 100% électriques chez les conducteurs est passée de 0,02% en 2013 à 0,76% en 2021.

Le pays européen avec le plus de voitures 100% électriques est l'Allemagne. Ce dernier a lui aussi connu sa plus forte augmentation entre 2019 et 2020 en multipliant leur nombre par 2,3. Entre 2020 et 2021, ce chiffre a également doublé, pour arriver à presque 620 000 véhicules. On retrouve aussi sur le podium la France, avec plus de 400 000 véhicules, et les Pays-Bas, avec 245 000.

La Belgique arrive 10ème et compte presque 41 000 véhicules 100% électriques en circulation en 2021. L'augmentation du nombre de véhicules est dans la moyenne européenne avec +74% entre 2020 et 2021. Une augmentation plus conséquente que pour la période 2019-2020, qui s'élevait à +53%.

Les chercheurs européens concluent que la part globale des voitures 100% électriques devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années, dans la perspective de l'interdiction des voitures à moteur à combustion dans l'Union européenne en 2035.

