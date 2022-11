Tout le monde l'a entendu ou lu: à partir de 2035, les constructeurs ne pourront plus distribuer que des automobiles zéro émission dans l'Union. Le Parlement européen et le Conseil ont finalisé un accord sur le sujet ce 27 octobre. Mais il sera encore possible de rouler avec un véhicule à carburant après 2035. L'acco...

Tout le monde l'a entendu ou lu: à partir de 2035, les constructeurs ne pourront plus distribuer que des automobiles zéro émission dans l'Union. Le Parlement européen et le Conseil ont finalisé un accord sur le sujet ce 27 octobre. Mais il sera encore possible de rouler avec un véhicule à carburant après 2035. L'accord ne porte que sur la vente de voitures neuves. Il y aura donc encore des véhicules à essence ou diesel sur les routes après cette échéance. Sauf, bien sûr, là où les autorités locales ont déjà prévu de les interdire, comme la Région bruxelloise et sa zone à basse émission. Détail peut-être passé inaperçu: la mesure concerne aussi les utilitaires légers, soit les camionnettes jusqu'à 3,5 tonnes, segment dont l'électrification ne fait que commencer. Les véhicules plus lourds ne sont pas visés mais cela pourrait venir. En pratique, les véhicules zéro émission seront surtout électriques, alimentés par des batteries ou une pile à combustible consommant de l'hydrogène. Mais des automobiles à carburant pourraient encore rouler si elles fonctionnent avec les futurs e-fuels, ces carburants liquides à base non fossile, par exemple au départ d'hydrogène ou de CO2 capté. Les pétroliers et quelques constructeurs avancent que ces carburants en développement seront zéro émission ou presque. La Commission a accepté de les étudier et de statuer à leur sujet en 2026 pour déterminer s'ils sont vraiment propres et donc, s'ils pourraient survivre à 2035.