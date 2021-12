Quel meilleur endroit que les plateformes de e-commerce et les grandes surfaces pour connaître les habitudes d'achat des consommateurs ? Appelé 'retail media', cet outil permet à ces entreprises de générer davantage de revenus via la vente d'espaces publicitaires. Et le ciblage des clients grâce aux nouvelles technologies amplifient le mouvement.

Vous êtes certainement en train de vous demander ce que peut bien être le 'retail media'. Pourtant, vous y êtes confrontés tous les jours. Surtout en cette période de Noël, un moment privilégié pour les publicitaires, car c'est bien de cela dont il est question.

Le 'retail media' correspond à l'ensemble des dispositifs de communication présents sur le parcours de courses des acheteurs, que cela soit en magasin ou en ligne. Le 'retail media' permet aux enseignes - de e-commerce et de la grande distribution - de monétiser leur audience. Et aux marques de booster leurs ventes grâce au ciblage des clients.

Les grandes surfaces dans les starting-blocks

Le concept n'est pas nouveau. Les dispositifs publicitaires sont présents depuis des décennies dans les supermachés, que cela soit un vendeur derrière son stand de saucissons, les grandes affichent au milieu des rayons ou plus récemment les écrans numériques. Mais avec l'explosion du e-commerce, et le traçage numérique des consommateurs qui va avec, l'offre est devenue très lucrative pour les magasins qui le pratiquent.

En effet, grâce aux fameux cookies, un magasin comme Carrefour ou Delhaize peut tracer le parcours d'un consommateur faisant les courses via leur site internet. Cela est également possible en magasin grâce au "Scan & Go" qui permet de scanner vous-même vos produits lors de vos courses, et qui devient par la même occasion un formidable réservoir de données sur les acheteurs.

Chaque grande enseigne dispose aujourd'hui de leur propre régie media, et voici ce qu'elles promettent d'offrir aux marques :

Notre offre omnicanale, combinée par notre expertise retail et notre connaissance data client, permet aux marques d'amplifier, d'optimiser et de mesure l'efficacité de leurs opérations promotionnelles. Imediacenter est la régie du groupe Auchan, une régie agile et à taille humaine. Nos 65 centres commerciaux, 121 hypermarchés Auchan, 99 drives Auchan et 56 drives Chronodrive, répartis dans toute la France, touchent chaque mois 1 Français sur 2.

Auchan avec 'Imediacenter'

ConsoRégie valorise et commercialise les points de contacts publicitaires de l'écosystème physique et digital du Mouvement E.Leclerc. ConsoRégie accompagne les annonceurs dans leurs stratégies marketing, grâce à sa connaissance des parcours clients de la 1ère enseigne de distribution de France, E.Leclerc. Nous proposons aux annonceurs de répondre à leurs enjeux et objectifs de communication.

E.Leclerc avec 'ConsoRégie'

Associez-vous au plus grand retailer européen, avec environ 80 millions de foyers clients et présent dans plus de 30 pays. Une base de données unique avec 50 millions de clients encartés et plus de 6 milliards de tickets de caisse dans notre data lake. Des services omnicanaux avec plus de 13 milles magasins au niveau mondial et une multiplication par 2 des revenus e-commerce en deux ans.

Carrefour avec 'Carrefour Links'.

Amazon, leader mondial

Grâce à ces nouvelles technologies, les informations récoltées sur les consommateurs sont de plus en plus fines, et permettent donc d'offrir aux marques des espaces publicitaires davantage adaptés à leurs cibles. Une aubaine donc pour les plateformes de e-commerce qui monétisent chaque espace publicitaire disponible sur leur plateforme.

Dans une étude réalisée aux Etats-Unis par emarketer, nous apprenons qu'Amazon domine actuellement le marché du 'retail media', puisque la plateforme de e-commerce s'est appropriée 76,2 % de part de marché en 2021 aux USA.

C'est en 2012 que la multinationale a lancé sa plateforme de 'retail media' sous le sobre nom de 'Amazon Ads'. Et la firme dispose d'arguments de poids. Elle revendique en effet plus de 300 millions de comptes clients actifs dans le monde et indique que près de trois clients sur quatre utilisent Amazon pour découvrir de nouveaux produits ou de nouvelles marques.

Ainsi la plateforme propose plusieurs formes de publicité qui permettent d'apparaitre à différents endroits du site (voir image ci-dessous). Et avec l'augmentation des achats sur les sites de e-commerce pendant la pandémie, le 'retail media' n'a pas fini son expansion.

Captures d'écran du site Amazon © Amazon

Aurore Dessaigne

