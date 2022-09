L'agence de statistiques européenne Eurostat publie une analyse sur le commerce de la bière. Production, exportation, importation : tour d'horizon des pays les mieux placés sur le marché.

L'agence de statistiques européenne Eurostat a publié cette semaine les données concernant le commerce de la bière sur le marché européen. Si les Pays-Bas restent le premier exportateur, la Belgique se classe deuxième. La France, elle, préfère l'importation. Les pays européens ont également davantage produit de bière.

...

L'agence de statistiques européenne Eurostat a publié cette semaine les données concernant le commerce de la bière sur le marché européen. Si les Pays-Bas restent le premier exportateur, la Belgique se classe deuxième. La France, elle, préfère l'importation. Les pays européens ont également davantage produit de bière.En 2021, les pays de l'Union européenne ont produit plus de 33 milliards de litres de bière alcoolisée. Une production en hausse de 3% par rapport à 2020. Et selon Eurostat, la production totale de bière de l'UE équivalait à près de 78 litres par habitant.Tout comme en 2020, l'Allemagne reste le premier producteur de bière en Europe avec 7,5 milliards de litres, ce qui représente 23% de la production totale de l'Union européenne. En d'autres termes, c'est une bière alcoolisée sur quatre qui est produite en Allemagne.Le champion européen était suivi en 2020 par la Pologne (données non disponibles pour 2021) avec 3,8 milliards de litres produits. L'Espagne ferme encore la marche, le pays ayant produit 3,7 milliards de litres l'an dernier. Enfin, au pied du podium, on retrouve les Pays-Bas avec 2,5 milliards de litres produits en 2020 (données non disponibles pour 2021).Ces quatres pays européens représentent 52% de la production totale de bière dans l'Union européenne. Enfin, il est intéressant de noter que la production de bière sans alcool a augmenté de près de 20 %. L'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas en sont également les plus gros producteurs. Les données pour la Belgique étaient quant à elles indisponibles.Les données publiées par Eurostat montrent que les Pays-Bas ont conservé leur place de premier exportateur de bière alcoolisée en 2021. Les Pays-Bas ont exporté - au sein de l'UE et à l'extérieur - un total de 1,9 milliard de litres de bière alcoolisée en 2021. Cela représente 21% des exportations totales de bière de l'Union européenne. Mais la Belgique n'est pas loin derrière avec 1,7 milliard de litres de bière exportés, soit 19% des exportations de l'UE. L'Allemagne arrive en troisième place avec 1,6 milliard de litres, soit 17% de l'exportation européenne. Enfin, la France et la République tchèque ferment la marche avec 500 millions de litres chacun. Mais à qui ces pays vendent-ils le plus ? Les principales destinations de ces exportations européennes sont le Royaume-Uni (902 millions de litres, soit 22% des exportations extra-UE) et les États-Unis (765 millions de litres, soit 19% des exportations extra-UE). Ces pays sont suivis par la Russie (391 millions de litres), la Chine (340 millions) et la Corée du Sud (168 millions de litres).Enfin, le pays européen qui importe le plus de bière alcoolisée est la France avec 800 millions de litres, soit 16% des importations totales de l'Union européenne (intra- et extra-UE). Arrivent ensuite l'Italie et l'Allemagne, avec près de 700 millions de litres (soit 13% des importations totales de l'UE), suivies des Pays-Bas (600 millions de litres, 12% des importations) et de l'Espagne (500 millions de litres, 10% des importations).Il est à noter que les importations de bière en provenance de pays hors Union européenne sont marginales. Les pays européens préférant donc le commerce intérieur. Concernant ces importations extra-UE, les États membres ont privilégié la bière britannique (248 millions de litres) et la bière mexicaine (122 millions de litres). Aurore Dessaigne