Les grandes villes n'ont pas le monopole de la densification. Les lotissements en périphérie des villes de province conviennent parfaitement à ce genre de projet. Ou même ceux situés dans les communes en périphérie des grandes villes. " Et oui, cela se fera parfois au détriment du caractère champêtre de ces communes.

Dans la banlieue de Tirlemont, Anemoon, un nouveau quartier résidentiel sur l'ancien terrain de l'Internat provincial de Tirlemont (PIT), s'agrandit. Il comptabilisera un total de 248 unités résidentielles et sera composé d'un mélange de maisons individuelles, de maisons jumelées et d'appartements. La zone dédiée au projet se situe entre le Vianderpark, le ring de Tirlemont et un lotissement existant datant d'après-guerre.

...