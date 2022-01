Sept Européens sur dix vivaient en 2020 dans un logement dont ils (ou leur famille) sont propriétaires, selon les chiffres de l'office statistique Eurostat publiés jeudi. La Belgique se situe dans la moyenne (71,1%), avec un résultat stable par rapport à l'année précédente. En Allemagne, propriétaires (50,4%) et locataires (49,6%) sont équitablement répartis.

Le pourcentage de propriétaires est nettement plus élevé en Europe de l'Est: 96% en Roumanie, 92% en Slovaquie ou encore 91% en Croatie et en Hongrie. Une réalité qui s'explique généralement par la vague de privatisations survenue à la suite de la chute de l'URSS.

A contrario, outre en Allemagne, les propriétaires sont les moins nombreux en Suisse (43,3%), en Autriche (55,3%) et au Danemark (59,3%).

