Philippe Close face au monde immobilier: "N'ayons plus peur. Osons l'originalité"

Bruxelles-Ville concentre une bonne partie des plus ambitieux projets de la capitale. Son bourgmestre entend accélérer et favoriser l'émergence de ces investissements. Un message fort lancé à quelques patrons de l'immobilier réunis par "Trends-Tendances" et le courtier JLL.

Le bourgmestre bruxellois entouré de notre panel d'experts. © Christophe Ketels (BelgaImage)

Du beau monde dans la salle Maximilienne de l'hôtel de ville de Bruxelles en cette matinée automnale. Trends-Tendances et le courtier immobilier JLL ont rassemblé quelques décideurs du monde immobilier et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS). Autour de la table, Marnix Galle (CEO d'Immobel), Jacques Lefèvre (CEO de BPI), Erik J. Moresco (fondateur du fonds de private equity Victory Advisors), Jean-Michel Jaspers (CEO de Jaspers-Eyers Architects), Peter Benuska (maître architecte de la Commission européenne) et Jean-Philip Vroninks, CEO de JLL. Quatre-vingts minutes d'échanges sur les grands enjeux bruxellois du moment.

