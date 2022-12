En raison de l'augmentation des coûts énergétiques, les prix des matériaux de construction repartent à la hausse. Pourtant, peu d'entrepreneurs s'en plaignent. Les rénovations permettent en effet de maintenir le secteur à flot.

Une nouvelle vague de hausses de prix dans le secteur de la construction est en cours. Les entrepreneurs reçoivent de nouveaux prix de la part de leurs fournisseurs de matériaux de construction, à compter du 1er janvier 2023. Il s'agit notamment de hausses de prix allant de 10 % pour le ciment à 20 % pour les produits en béton.

Niko De Meester, directeur général de la fédération de la construction Embuild, qualifie cette évolution d'"inévitable" : "Les matériaux dont les coûts de production dépendent fortement des prix de l'énergie sont ceux dont les prix augmentent le plus. Pensez au ciment, à l'acier et au béton", témoigne-t-il. "Les producteurs de tuiles et de ciment ont même arrêté leur production pendant un moment car ils fonctionnaient à perte en raison de l'explosion des prix de l'énergie. Ils intègrent désormais cette augmentation dans le prix de leurs matériaux. Ça devait arriver."

André De Groote, président de l'association professionnelle de la construction FEMA, avait prédit la hausse des prix il y a quelques mois. "La tempête continue donc de faire rage", témoigne-t-il. "Cela a commencé avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et les marchés énergétiques troubles en ont rajouté une couche."

Une demande en hausse

Depuis décembre 2021, le prix du ciment a augmenté de 33 %, et celui des briques de 9 %, montrent les chiffres de la fédération de la construction Embuild. Les matériaux non liés à la hausse des prix de l'énergie, tels que le bois (-18 %) et les produits en aluminium (-10 %), ont baissé cette année. Pour ces seuls produits, la demande s'est stabilisée. Toutefois, à la fin de 2020, les prix sont encore supérieurs de plus de 40 %.

"Avant, il y avait aussi des fluctuations de prix, mais elles différaient d'un pays à l'autre car la demande n'était pas forte partout", commente De Groote, qui dirige Bouwmaterialen De Groote - Houtboerke. "Aujourd'hui, la demande de matériaux de construction est en hausse depuis deux ou trois ans dans tous les États membres de l'Union européenne. En effet, l'UE et de nombreux États membres accordent une aide financière pour l'isolation des maisons existantes. En Flandre, la rénovation devient obligatoire après l'achat d'une maison. Par ailleurs, il y a aussi un problème de disponibilité. Ceux qui veulent isoler leur toit doivent compter sur un délai d'attente de trois mois, au mieux."

De Meester ne sait pas si l'augmentation des prix de la construction sera répercutée. "Beaucoup de choses dépendront de la solidité financière des clients", déclare-t-il. "Le coût de la main-d'oeuvre a également augmenté de 8 % cette année, et à partir de janvier, les cols blancs du secteur de la construction pèseront également un dixième de plus. En tant que secteur à forte intensité de main-d'oeuvre, nous sommes touchés par la taille moyenne. Il n'est pas facile de répercuter cette facture sur le client final."

Carnets de commande remplis

"Un certain nombre de projets de construction de bureaux et de bâtiments industriels sont déjà en suspens", affirme De Meester. "Ainsi, les projets de passation de marchés sensibles à la conjoncture sont déjà atones. Mais pour la plupart des entrepreneurs, les carnets de commandes sont bien remplis pour quatre à six mois. La construction résidentielle résiste bien, en particulier les travaux de rénovation. Les taux hypothécaires sont encore bas. Les propriétaires veulent réduire leurs factures d'énergie en améliorant l'isolation de leur maison. Cela reste un investissement très rentable."

La construction neuve n'est-elle pas sous pression ? Le nombre de permis de construire accordés a quelque peu diminué et les prix réels sur les marchés du logement se sont effondrés, selon de nouveaux chiffres. "La surchauffe disparaît lentement du marché", explique De Meester. "Ce n'est même pas une mauvaise chose."

De Groote ne s'attend pas non plus à ce que la construction de logements neufs stagne. Toutefois, les nouveaux projets de construction peuvent être retardés en raison de la hausse des prix et des taux d'intérêt. "Les grands projets pourraient éventuellement être mis en attente. Mais lorsque des projets plus modestes ou la construction de maisons privées ont commencé, ils seront terminés. Par conséquent, les prix continueront à être soutenus pendant un certain temps, y compris par les nouvelles constructions. Le marché pourrait se refroidir un peu l'année prochaine, les promoteurs et les particuliers devenant plus prudents. Cela peut arriver rapidement. Dans quelques mois, le marché pourrait se calmer, voire ralentir fortement."

