Malgré le contexte très compliqué (inflation, hausse des prix de l'énergie et des matériaux de construction et la remontée des taux hypothécaires), le marché immobilier belge a plutôt bien résisté depuis le début de l'année. Sur les trois premiers trimestres, la baisse des transactions n'est que de 1,7% par rapport à l'an dernier qui était un millésime exceptionnel.

Par rapport à la situation pré-covid, les transactions sont en hausse d'environ 15%. Quant aux prix, ils donnent l'impression de ne pas avoir baissé puisque celui d'une maison a, en moyenne, grimpé de 7,6% et celui d'un appartement de 3,4%. Mais si l'on abandonne la valeur nominale et qu'on y intègre l'inflation, les prix réels sont en baisse. Notamment en Wallonie pour les maisons: -5,4% dans le Brabant wallon, -3,9% dans le Hainaut, -5% à Liège et -3% à Namur. La province de Luxembourg continue sa progression vertigineuse puisque, même en tenant compte de l'inflation, les prix y ont grimpé de 4,5%. Les appartements suivent une trajectoire similaire. A Bruxelles, le prix moyen des maisons a baissé de 2,6%.

