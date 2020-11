La société immobilière à vocation sociale Inclusio émettra un maximum de 2.803.738 nouvelles actions au prix de 21,40 euros l'action dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO), a-t-elle précisé jeudi.

L'émission de nouvelles actions devrait permettre à la société immobilière de lever quelque 60 millions d'euros.

La période de souscription débute ce jeudi 26 novembre et devrait prendre fin au plus tard le 7 décembre 2020 à 16 heures pour les investisseurs particuliers et le 8 décembre 2020 à 16 heures pour les investisseurs institutionnels. La date de clôture escomptée est le 11 décembre 2020.

Inclusion a demandé pour que ses actions soient cotées sur le marché réglementé d'Euronext Brussels sous le symbole "INCLU".

Présente dans l'ensemble du pays, Inclusio est propriétaire de 49 sites, comptant 62 immeubles et regroupant au total 898 logements ainsi que des unités d'infrastructure sociale (une école, un bureau, un centre d'accueil pour demandeuses d'asile et une crèche), et également quelques unités commerciales. Au 31 août, la valeur du portefeuille immobilier d'Inclusio s'élevait à 141 millions d'euros.

L'émission de nouvelles actions devrait permettre à la société immobilière de lever quelque 60 millions d'euros. La période de souscription débute ce jeudi 26 novembre et devrait prendre fin au plus tard le 7 décembre 2020 à 16 heures pour les investisseurs particuliers et le 8 décembre 2020 à 16 heures pour les investisseurs institutionnels. La date de clôture escomptée est le 11 décembre 2020. Inclusion a demandé pour que ses actions soient cotées sur le marché réglementé d'Euronext Brussels sous le symbole "INCLU". Présente dans l'ensemble du pays, Inclusio est propriétaire de 49 sites, comptant 62 immeubles et regroupant au total 898 logements ainsi que des unités d'infrastructure sociale (une école, un bureau, un centre d'accueil pour demandeuses d'asile et une crèche), et également quelques unités commerciales. Au 31 août, la valeur du portefeuille immobilier d'Inclusio s'élevait à 141 millions d'euros.