Après deux années d'emballement, les prix de l'immobilier à la côte belge ont cessé d'augmenter. Le marché en revient à une certaine normale.

"Le vent de folie est retombé, indiquait à Trends-Tendances en juin dernier Bart Versluys, CEO de Groep Versluys. Le scénario de 2021 (qui avait vu la demande s'emballer et les prix exploser, Ndlr) ne risque pas de se répéter cette année. On en revient tout doucement à un marché que je qualifierais de normal." Effectivement...

Selon les chiffres publiés tout récemment par la scale-up gantoise Realo, le prix des appartements des communes côtières a baissé en moyenne de 0,67% sur l'année, bien loin de la folie des années 2020 et 2021. Une baisse qui, si elle est ramenée à l'inflation que nous connaissons, est d'autant plus importante. Des chiffres qui piquent du nez donc. Seule Knokke-Heist a encore vu ses prix progresser de 3% au dernier trimestre 2022. Toutefois, la commune huppée ne déroge pas à la tendance baissière, la hausse de 3% faisant pâle figure à côté des 17% d'augmentation enregistrés un an plus tôt.

"Cette tendance à la baisse en bord de mer n'est pas sans nous surprendre, indique Fabrice Luyckx, analyste de données chez Realo. Le Covid-19 et les confinements ont provoqué une véritable ruée sur les appartements au littoral, faisant bondir les prix. Mais cette tempête s'est apaisée assez rapidement. "

