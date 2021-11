A la suite d'une procédure d'appel d'offres qui avait envoyé trois projets en finale avant l'été, c'est en fin de compte le projet d'Immobel qui a été retenu pour le rachat et le réaménagement des deux tours Proximus à la gare du Nord.

Il associe deux bureaux d'architectes: Neutelings Riedijk (Pays-Bas) auquel on doit la gare maritime de Tour & Taxis et le MAS à Anvers, et Jaspers-Eyers, le cabinet belge qui, au milieu des années 1990, avait construit les fameuses tours Pléiades et leurs 100.000 m2 de bureaux répartis sur 28 étages.

Le projet Immobel prévoit de transformer le siège de Proximus en un complexe mixte. D'une part, une tour de bureaux principalement dédiée à l'opérateur télécoms et destinée à accueillir son personnel dans un environnement moderne plus conforme au nouveau monde du travail. D'autre part, dans l'autre tour, des logements, un hôtel, des équipements collectifs et des commerces.

La fin des travaux est attendue pour le dernier trimestre 2025. Proximus prendra en location la partie des deux tours qui lui est dédiée. Immobel a été préféré à Baltisse et Straco, deux sociétés gantoises, et à Whitewood.

