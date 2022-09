Un acheteur potentiel qui arrive à se projeter dans votre bien immobilier, c'est un pari gagnant.

Un acheteur potentiel qui arrive à se projeter dans votre bien immobilier, c'est un pari gagnant. Mais comment faire pour lui donner envie de déclencher l'achat? Pour cela, il existe de nombreuses astuces, aussi bien sur les photos que lors des visites. Il s'agit d'une puissante technique de vente, et cela fonctionne!

...

Un acheteur potentiel qui arrive à se projeter dans votre bien immobilier, c'est un pari gagnant. Mais comment faire pour lui donner envie de déclencher l'achat? Pour cela, il existe de nombreuses astuces, aussi bien sur les photos que lors des visites. Il s'agit d'une puissante technique de vente, et cela fonctionne! Votre objectif premier est de vendre votre bien immobilier? Vous avez donc tout intérêt à le mettre en valeur afin qu'il parte au meilleur prix. Pour cela, il existe une puissante technique de vente qui consiste à se servir d'objets et accessoires pour attirer le regard. En disposant du matériel de haute qualité dans chaque pièce de l'habitation, les amateurs pourront ainsi se projeter plus facilement et signer un compromis de vente à la hauteur de vos espérances. A l'instar du concessionnaire automobile qui fait essayer la voiture ou du bijoutier qui pose le collier autour du cou, vous devez rendre tangible le rêve. Il est vrai qu'en immobilier, la tâche peut être ardue selon la nature du bien. Mais avec un peu d'ingéniosité, vous pouvez valoriser chaque pièce. Il suffit simplement de trouver les astuces qui fonctionnent.Ce qui fonctionne extrêmement bien lors d'une visite immobilière, c'est la voiture de luxe garée dans le garage ou sur la place de parking. Cette astuce a été utilisée par un top agent immobilier à New York pour mettre en avant un bien qui avait du mal à se vendre. Un vrai coup de maître loin d'être anecdotique! Pour les femmes, les chaussures et les sacs de marque dans l'habitation sont une valeur assurée. Disposés sur une étagère, ils attirent irrésistiblement le regard et ne laissent personne indifférent. Le bien dispose-t-il d'une cave? Dans ce cas, c'est une occasion rêvée d'y mettre des grands crus ou des magnums. Vous aurez l'occasion de les boire une fois la maison ou l'appartement vendu(e). Lors d'une visite hivernale, la cheminée ouverte est un véritable atout de charme. Pour la mettre en valeur, rien de tel que de l'allumer pour créer une atmosphère chaleureuse. Dans la cuisine, n'oubliez pas le robot cuiseur et les livres de recettes sur un plan de travail soigné. Les acheteurs aiment s'imaginer préparer de délicieux repas faits maison. Quant à l'extérieur de l'habitation, profitez de la terrasse pour aménager un espace de tranquillité. Une petite table, des transats au soleil, des fleurs et voilà que les intéressés plongent dans un univers de sérénité. Votre bien immobilier cible les familles? Vous marquez des points si le jardin possède une aire de jeux. Les parents ne peuvent rester indifférents face aux émotions de leurs enfants. Autre atout séduction imparable: le barbecue. Une belle photo de grillades sur l'annonce mettra l'eau à la bouche des amateurs avant même la visite. Ils imaginent déjà inviter la famille et les amis pour des repas festifs. Nous revenons à l'intérieur de l'habitation avec une pièce dédiée aux loisirs créatifs, avec une table d'architecte, des crayons et des pinceaux. Cela change du bureau traditionnel. Pour donner envie aux amateurs de musique de se projeter, vous pouvez également opter pour un piano électrique et une guitare. De quoi déclencher immédiatement le coup de coeur des artistes. Sans parler du matériel sportif (tapis de course, poids et altères, etc.) dans la cave pour lui donner de la valeur..