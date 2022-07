Assurez-vous de choisir un prestataire réactif et disponible qui saura entretenir une bonne relation avec les locataires.

L'investissement immobilier séduit de plus en plus de particuliers. Acheter un bien pour le louer permet de percevoir un complément de revenus et de se constituer un patrimoine. D'une pierre, deux coups! Mais les loyers ne vont pas tomber du ciel! Gérer un ou plusieurs biens immobiliers demande du temps. Entre la recherche du locataire idéal, l'état des lieux et les éventuelles réparations, le quotidien d'un investisseur est loin d'être un long fleuve tranquille. Sans compter les chômages locatifs, voire les loyers impayés, qui grignotent une part de votre rentabilité! Pour vous épargner ces tracas, vous pouvez confier la gestion de votre appartement mis en location à une agence immobilière spécialisée. La gestion locative demande du temps et de l'énergie. La rédaction de l'annonce, les visites et la réalisation de l'état des lieux ne sont qu'une première étape. Seul point de contact avec votre locataire, vous devrez gérer les éventuels tracas et les petites réparations. Ne vous leurrez pas! Il y en a toujours. Attendez-vous à devoir intervenir à tout moment. Autant dire qu'il est préférable d'habiter à proximité du bien loué. En déléguant la gestion locative, la distance n'est plus un frein. Vous pouvez investir dans un bien immobilier à l'autre bout de la Belgique, voire à l'étranger. Un professionnel, aussi appelé "régisseur" dans le jargon immobilier, se substitue au propriétaire à chaque étape de la gestion locative. Ses missions sont variées: recherche du locataire, état des lieux, réparations, gestion administrative, etc. Parlons-en, de la gestion administrative! En Belgique, la réglementation est de plus en plus complexe. Sans compter que les règles peuvent être différentes en fonction des Régions. A Bruxelles, par exemple, il est illégal de se renseigner sur le métier qu'exerce un candidat à la location. De même, faire un bon état des lieux est tout un art, du moins si on veut limiter le risque de litiges en fin de bail. Contrôle des assurances du locataire, procédure de recouvrement des loyers impayés, calcul et réception des charges, indexation, etc.: pour ne pas commettre d'impair, confiez ces tâches à un gestionnaire aguerri. En déléguant, investir dans l'immobilier sans s'y connaître en matière de réglementation est possible. C'est le prix à payer pour louer en toute sérénité! Ces frais de gestion sont déduits chaque mois du loyer versé par l'agence immobilière qui s'occupe de la gestion locative. Le pourcentage est inversement proportionnel au montant du loyer. Ajoutez à ce montant un mois de loyer hors TVA pour la mise en location. De quoi mettre à mal votre rentabilité? Pas vraiment! Certes, vous devrez faire une croix sur une partie de vos revenus locatifs, mais pensez à tous les tracas évités et au temps gagné. Le régisseur devient l'unique point de contact du locataire. Ce dernier ne disposant pas de vos coordonnées, vous avez l'assurance de ne pas être appelé en cas de problème. Si l'on raisonne uniquement en termes de chiffres, mettre son bien en gérance a un coût, mais celui-ci peut être rapidement rentabilisé. Avec un gestionnaire, le risque d'impayés de loyer est très faible. Ce prestataire a tout intérêt à ce que le bien soit loué en permanence car il perçoit sa rémunération en fonction des loyers versés. Assurez-vous de choisir un prestataire réactif et disponible qui saura entretenir une bonne relation avec les locataires. Un conseil? Pour un service de qualité, préférez les agences à taille humaine et proche de leurs clients ou celles qui se dédient uniquement à la gestion locative. Dans les deux cas, vous leur confiez un de vos plus gros patrimoines. Une relation rapprochée s'impose.