Après un beau début d'année, la machine hypothécaire a connu un net ralentissement après l'été. Soit un recul de 5% par rapport à 2021.

Si 2022 a été synonyme d'un nouveau record absolu avec un montant total prêté par les banques belges de presque 43 milliards d'euros, le nombre de crédits octroyés (hors refinancements) s'est par contre inscrit en recul de 5% par rapport à 2021.

...

Si 2022 a été synonyme d'un nouveau record absolu avec un montant total prêté par les banques belges de presque 43 milliards d'euros, le nombre de crédits octroyés (hors refinancements) s'est par contre inscrit en recul de 5% par rapport à 2021. Après un beau début d'année, la machine hypothécaire a en effet connu un net ralentissement après l'été, en raison notamment de "la hausse des taux d'intérêt et de la crise énergétique qui ont eu un impact sur la capacité de remboursement des emprunteurs", relève la fédération belge des banques (Febelfin). La baisse est particulièrement prononcée sur les trois derniers mois de l'année. Par rapport au quatrième trimestre 2021, le nombre de crédits hypothécaires octroyés a globalement diminué de 9%. Le recul est encore plus marqué par rapport à 2020 (-24%). Il est même de 47,6% par rapport à 2019, trimestre qui avait certes été exceptionnel suite à la suppression du bonus logement en Flandre.Febelfin souligne aussi la forte augmentation du montant moyen des crédits ces dernières années. Pour les crédits à la construction, la hausse se chiffre à 45.000 euros (+26,8%) depuis début 2019. Pour les prêts destinés à l'achat d'un logement, elle est de 34.000 euros (+21,5%) sur la même période. Le montant moyen des crédits à la rénovation est celui qui a connu la plus forte croissance: + 16.000 euros, soit une hausse de 29% en moins de quatre ans.