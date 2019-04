Appartements neufs: Namur attire toujours plus

La capitale wallonne concentre désormais 60% du stock d'appartements mis en vente au niveau de la province. Si l'offre reste encore restreinte dans la corbeille, les quartiers tels que Jambes, Erpent ou Belgrade décollent. Les prix s'envolent quant à eux toujours plus à Gembloux et à Andenne alors qu'ils n'évoluent plus dans le centre-ville namurois.