Singapour, Helsinki et Rennes en font déjà partie. En Belgique, Liège sera sans doute la première ville à rejoindre le club très fermé des métropoles disposant d'un jumeau numérique pour les aider dans la gestion de leur espace public.

Beaucoup plus qu'un simple gadget, ce "double digital" permet aux autorités de mesurer non seulement l'impact de certains projets urbanistiques en termes de mobilité ou de consommation d'énergie, mais aussi d'anticiper la gestion de risques m...

Beaucoup plus qu'un simple gadget, ce "double digital" permet aux autorités de mesurer non seulement l'impact de certains projets urbanistiques en termes de mobilité ou de consommation d'énergie, mais aussi d'anticiper la gestion de risques multiples. Par exemple, des inondations spectaculaires au coeur de la ville. Ambitieux, le programme Liège Digital Twin est une initiative du Groupement de redéploiement économique de Liège (GRE-Liège), une structure qui réunit des opérateurs privés et publics au sein de projets innovants en province liégeoise. Prévue sur une durée de six ans, la construction du jumeau numérique liégeois devrait coûter une dizaine de millions d'euros au total mais une première version bêta sera toutefois déjà disponible en 2023, après une première phase de développement chiffrée à 3 millions d'euros. "Grâce à la centralisation de données, cet outil marquera un changement profond dans la gestion de la cité", explique Catherine Robert, directrice du projet au GRE-Liège qui peaufine actuellement le business plan de cette Principauté 2.0.