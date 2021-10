Le shopping Belle-Ile situé à Liège va s'étendre de 11.000 m2 pour passer, d'ici 2024, à 41.000 m2.

Le mix commercial de cette extension dédiera 40% aux commerces, 20% à la restauration et 40% aux loisirs, au travail et aux sports. Cette offre permettra d'ouvrir le centre commercial vers l'extérieur (avec terrasses, bureaux et terrains de sport) et d'être accessible 7 jours/7.

La nouvelle stratégie du propriétaire Wereldhave (rebranding, espaces multifonctionnels et repositionnement environnemental) doit permettre d'accélérer la commercialisation des nouveaux espaces. Belle-Ile accueille actuellement 100 boutiques et restaurants, auxquels s'ajouteront 25 nouvelles enseignes.

Les travaux débuteront en 2022. L'investissement s'élève à 50 millions d'euros. Ils s'ajouteront aux 20 millions dépensés ces deux dernières années pour rénover le centre commercial actuel.

